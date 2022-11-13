虎門科技（6791）今日掛牌上櫃

富邦證輔導，每股46元掛牌，為資訊服務業類股增添新生力軍

由富邦證券輔導的虎門科技股份有限公司（股票代碼：6791；以下簡稱：虎門科技）主要技術核心為在客戶產品設計階段中提供完整且全方位之解決方案，今(11/14)日正式掛牌上櫃。虎門科技目前資本額為新台幣(下同)1.84億元，以承銷價每股46元正式掛牌上櫃，將為台股資本市場資訊服務業類股增添新生力軍。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，虎門科技主要提供各領域及產業模擬分析(包含結構、電磁場及熱流計算等)，透過實體模組轉化成數位資料，整合到虛擬體系中，在虛擬體系中模擬現實作業中可能遭遇到的每項工作與流程，模擬並以數值分析過去受條件限制而無法預先發掘解決之工程問題，進而提供客戶最佳解決方案，主要銷售對象相當多元，客戶群涵蓋各產業，如半導體產業、光電產業、電動車產業、電腦及周邊設備產業等各種產業，交易對象包含台積電、矽品、群創及華泰等，其他往來對象尚包含大專院校或工業技術研究院等研究機構。

虎門科技總經理楊涪嵐表示，虎門科技自民國(下同)81年起引進美國ANSYS軟體，成為臺灣第一家利用CAE(Computer Aided Engineering，計算機輔助工程)軟體平台工具，以累積30年多耦合物理場之CAE技術提供各領域及產業客戶最佳解決方案。虎門科技亦提供商管智能服務，以產業別訂作符合標準之模組，提升客戶之營運管理效能，並擁有完整的組織架構及經營團隊，具備技術能力及經濟規模。工業4.0領域以提供軟硬體系統整合服務為主，透過數據蒐集及模擬分析進行工廠實務與軟體模擬資訊之整合。虎門科技股票上櫃掛牌，象徵另外一個里程碑的開始，未來將更努力為員工、客戶、投資人及社會創造股東更大的價值。

虎門科技110年度營收為4.7億元，每股稅後盈餘為3.85元，較109年度之營收及獲利各成長3.82%及5.19%；111年上半年營收為2.3億元，每股稅後盈餘為1.57元，較去年同期營收及獲利各成長36.43%及27.64%，經營成效及營收獲利表現亮眼，且111年發放現金股利達3.46元，以回饋股東對公司的支持。

展望未來，根據市場調查公司Zion Market Research於111年4月6日出具之報告指出，110年全球CAE市場規模約為87.9億美元，預計117年將達到162億美元，年複合成長率達9.2%，顯見虎門科技未來市場需求仍穩定成長，期創造穩定之營收及獲利。