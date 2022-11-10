2022足球世界盃 BingX祭出 60萬美元響應

今年第22屆的世界足球盃將於11月20日至12月18日於卡達熱烈展開，全球首間社交加密貨幣平台BingX也熱情響應，於11月7日起推出一系列以世足賽為主題的活動及趣味遊戲，獲勝者即可獲得相應獎勵，邀請用戶在未來六週與BingX共同享受世足歡樂氣氛。

BingX世足盃嘉年華將於11月7日盛大揭幕，除了感受世足比賽的刺激感的同時，用戶可於賽事活動期間參與，BingX 用戶都可以在不同階段參與遊戲，透過交易及遊戲取得高達600,000USDT的獎金池以及 BTC 和 ETH 等流行幣，不只有機會贏得世界盃決賽門票、還有拿到知名足球明星親筆簽名球衣的機會。

所有活動都圍繞緊扣世足盃主題，包含賽程和分階段獎勵制度都與世足主題相關，例如在熱身階段，用戶即可參與預測獲勝球隊，如果參與者的預測正確，則可以選擇世界盃賠率最高的球隊並贏得大獎，不僅有豐富的16 強賽、8、4強及冠軍決賽外，BingX亦用心規劃多項主題活動邀請用戶一同參與。特別的是，用戶還可以為自己最想支持足球運動員投票，投票結束後所有投給人氣第一球星的用戶，可參與11月12日BingX在官方帳號進行的直播抽獎活動，抽出簽名球衣等優質獎項。除此，參與者可以經由增加交易量來贏得更多的遊戲籌碼，於世足盃期間限時開放，用戶獲得兌換券後可在兌換專區換取心儀的獎品，獎品包括贈金、返現券、體驗金、USDT、BTC，世界杯決賽門票等，其中世界盃決賽門票將在活動期間限時限量開啟兌換，用戶想要的話要趁早，先到先得，換完為止。

BingX 公關和傳播總監 Elvisco Carrington 表示：「我們希望透過此次世足盃嘉年華可邀請更多用戶與BingX一起慶祝這次盛大的活動並玩得開心」 ，「除了投資回報酬，用戶在這次活動可以輕鬆玩得很開心，我們不僅豐富了遊戲系統，更增加多種選擇和獎品讓所有用戶都能從中找到樂趣，期待推出多項活動炒熱世界盃足球賽，能夠讓用戶熱烈參與」。詳請可逕覽BingX官網：https://www.tcpttw.com/life/2022/11/09/33410/

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