和大第三季營收、獲利續衝高 回饋員工加薪4％

汽車傳動系統大廠和大工業（1536）公布第三季合併營收為20.18億元，創歷史單季新高紀錄，年增14.83％，自結第三季每股EPS為1.17元，第三季公司獲利能力較第二季成長逾75％，累積前三季公司每股EPS為1.93元，經營績效大幅提升。

和大由於受惠外銷價格調漲及台幣匯率因素，進而帶動整體營收及營業利益均呈正向成長，同時內部強化製程管理，導入TPS生產模式，順利擺脫疫情衝擊，營收大幅提升，且產品毛利率大幅改善，累積前三季獲利能力已超越去年全年獲利，經營表現已明顯回溫。

和大表示，和大持續看好未來車市發展與感恩同仁疫情期間的努力與克服種種外在難關，現已重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4％，並追溯自第四季生效，以感謝同仁這些年與公司共同奮鬥，共享企業成長果實。

同時，為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已於第三季啟動興建案，嘉義五廠佔地14,193坪，規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠與興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億元目標，厚植未來營運成長動能。