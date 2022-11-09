元大金控打造健康安全職場 獲勞動部表揚

職場安全與員工健康是現今企業永續經營最重要的一環，元大金控致力打造友善優良的工作環境，與子公司元大期貨雙雙在勞動部職業安全衛生署辦理的「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比試辦計畫」中，獲評為前10％績優企業，從588家企業中脫穎而出，表現亮眼。

元大金控、元大期貨等前10％績優企業11月9)於「職場永續健康與安全國際交流研討會」接受勞動部職安署表揚；元大金控在會中代表金融業績優企業分享「職場健康與安全展現最佳實務」，承諾以安全、健康與永續的程序展現企業的責任，致力推動身心健康方案及優於法令的福利措施，提供員工友善及優良的工作環境，全力打造員工嚮往的卓越職場。

金融業為政府高度管理的特許行業，員工因此承受較高的工作壓力，元大金控長期關懷員工身心狀況，全集團從2018年起陸續導入並通過ISO 45001職安衛管理系統驗證，範圍涵蓋各營運據點，對象包含全體員工與承攬商；另外，針對可能直接或間接威脅員工的危害與風險，像是通勤交通事故、肌肉骨骼痠痛、代謝症候群、壓力等，提前訂定預防方案與改善措施，辦理體適能課程、提供健康諮詢服務。

元大金控從內部組織面、工作面、生活面、健康面與外部資源等五大面向推動員工協助方案(EAPs)，開設「情緒守門人」訓練課程、建置「運動門診」及建構「職場支持性網絡」，並與外部非營利專業心理諮商機構合作，提供員工免付費諮詢服務，藉由諮詢專線、心理師一對一晤談等方式，協助員工解決家庭、人際關係及法律等相關問題，全面照護員工的生理與心理，提供安心可靠的職場。

在疫情肆虐全球之際，元大金控率全台金融業之先，導入ISO/PAS 45005 COVID-19疫情期間工作安全指引，嚴格執行相關規範，並通過英國標準協會(BSI)驗證，在疫情期間同步確保客戶權益與員工身心健康的作為。

根據統計，感染新冠肺炎的患者中，有10％至20％會有情緒緊張、專注力下降、睡眠品質不佳、疲勞或容易倦怠等長新冠後遺症，元大金控整合資源推動集團染疫康復者職場照護計畫，依照員工個人健康需求，提供臨場及線上諮詢服務，成為員工最堅實的後盾。

元大金控將ESG理念融入營運策略，就公司治理、客戶權益、員工照護、環境永續及社會公益五大面向實踐永續發展，貫徹永續DNA，為後代推動更好的未來。