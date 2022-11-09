2022足球世界盃 BingX 歡慶推出超過60萬美元兌換

今年第22屆的世界足球盃將於11月20日至12月18日於卡達熱烈展開，全球首間社交加密貨幣平台BingX也熱情響應，將於未來六週推出一系列以足球賽為主題活動及趣味遊戲，讓用戶共同享受歡樂氣氛。

令人期待的是，參與者能透過交易及遊戲取得高達600,000USDT的獎金池以及 BTC 和 ETH 等流行幣，不只有機會贏得世界盃決賽門票 還有拿到知名足球明星親筆簽名球衣，BingX世足盃嘉年華將於11月7日盛大揭幕，所有 BingX 用戶都可以在不同階段參與遊戲，所有比賽也都緊扣世足盃主題，包含賽程和分階段獎勵制度都與世足主題相關。

舉例而言，在熱身階段，如果參與者的預測正確，您可以選擇世界盃賠率最高的球隊並贏得大獎，不僅有豐富的16 強賽、8、4強及冠軍決賽外，BingX亦用心規劃多項主題活動邀請用戶一同參與，而特別的是用戶還可以為自己最想支持足球運動員投票，投票結束後所有投給人氣第一球星的用戶，可再參與11月12日BingX在官方帳號進行的直播抽獎活動，抽出超優質的獎項，另外，參與者可以經由增加交易量來贏得更多的遊戲籌碼，於世足盃期間限時開放，用戶獲得兌換券後可在兌換專區換取心儀的獎品，獎品包括贈金、返現券、體驗金、USDT、BTC，世界盃決賽門票等，其中世界盃決賽門票將在活動期間限時限量開啟兌換，用戶想要的話要趁早，先到先得，換完為止。

BingX 公關和傳播總監 Elvisco Carrington 表示：「我們希望透過此次世足盃嘉年華可以邀請更多用戶與BingX一起慶祝這次盛大的活動並玩得開心。」 ，「除了投資回報，用戶這次可以輕鬆玩得很開心，我們豐富了遊戲系統，增加更多的選擇和獎品，讓所有用戶都能從中找到樂趣，我們期待推出多項活動炒熱世界盃足球賽，能夠讓用戶熱烈參與，我們誠摯歡迎廣大的用戶參與此次嘉年華，因為我們確信這將是一場激動人心且令人難忘的 BingX 世足盃嘉年華。」

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