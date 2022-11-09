新光人壽連四度獲「運動企業認證標章」

新光金控子公司新光人壽，積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任，並且善盡企業力量支持運動產業發展，連續四度共七年獲得教育部體育署頒發「運動企業認證標章」，並於11月8日（二）接受副總統賴清德授證，由新光人壽總經理黃敏義代表接受，彰顯新壽推動全民健康不遺餘力。

新光人壽秉持「以人為本」的經營理念，致力促進員工健康及創造安全的職場環境，除成立登山、太極、瑜伽、網球、籃球、桌球、羽球、高爾夫球等各項運動類型社團，養成員工運動習慣外，在公司大樓內，規劃「樂芙健身區」，提供多樣性健身器材，並配有健身教練駐點指導，幫助員工在運動的時候可以在旁邊透過專業的角度指導，調整運動的姿勢，避免一些不必要的傷害；設置「旗艦型新光i健康量測小站」並結合APP使員工能快速了解自己的健康狀態，以達到自主管理健康。每年舉辦減重活動，透過競賽與高額獎金激勵員工動起來，減重活動開辦至今，參與員工「降肉」高達5,734公斤，藉此養成運動習慣與維持健康體位。

此外，新光人壽亦為壽險業首家引進員工協助服務（EAP）並聘任專職心理師，依據員工需求提供「一夜好眠」、「部門樂活健診」、「員工心理管家」等多種心理健康專案，落實員工身心理關懷及為職場安全衛生把關，打造健康永續生態圈。

新光人壽由內而外推動運動風氣，長期舉辦廣為大眾所知的新光摩天大樓登高大賽，辦理美麗人生健康講座、熱門街舞大賽、親子電競營，推廣全民健康運動風氣。積極支持全台特色運動賽事，連續多年贊助各類型體育團體與賽事，包含職棒樂天桃猿隊、日月潭泳渡、田中馬拉松、基隆籃協、右昌國小足球隊等，支持各項運動產業發展，促進全民都能熱衷運動、享受運動，維持良好的健康。

台灣已邁入高齡社會，新光人壽更加提倡「活躍老化」，今年與數位人道協會合作遠距健康促進偏鄉公益專案，透過數位科技應用打破現實距離，提供偏鄉長者線上健康課程及專業醫療諮詢，照顧每位長者的身心健康，協助提升長者活到老，動到老的健康意識。

新光人壽認為，促進國人健康，就有機會減少就醫機會，避免醫療資源的浪費，維護健保永續經營與地球永續，未來，我們將繼續不忘初衷的努力推行員工健康，並協助推廣國人重視健康，持續成為保險業中重視安全健康的標竿企業。