臺灣銀行用信託讓愛延續 實踐金融友善精神

日前報載彰化縣和美鎮單親小兄妹，因相依為命的罹癌父親驟逝，小兄妹在家裡斷水斷電的惡劣環境下，數日未洗澡，學費也未繳納。經媒體披露後，各界善心人士捐款不斷，臺灣銀行除將社會善心捐款專戶開設在該行彰化分行外，於11月7日在彰化縣政府社會處及律師見證下，與彰化縣和美鎮小兄妹及其母親（法定代理人）完成信託契約簽訂，來妥善照顧小兄妹。

臺灣銀行信託部經理張梅君表示，依據協調會之共識，擬訂客製化信託契約，以小兄妹為委託人分別成立信託，縣府指定的李郁霆律師擔任信託監察人監督信託事務之執行，由臺灣銀行依信託契約約定，定期將小兄妹的生活費及教育費撥入其指定帳戶，若有其他額外必要支出，經信託監察人同意後，由臺灣銀行以信託財產支應，讓小兄妹能有個安心溫暖的童年，平安長大成人。

依據信託公會最新統計資料顯示，臺灣銀行積極推展安養信託業務成績斐然，本年度截至第三季，新增業務量及累積業務量與同業相較均排名第一。為積極落實金管會信託2.0推動計畫，提供在地化的信託服務，該行除於全國各營業單位設置信託專員並積極培訓外，並以全行視訊宣導會方式，向各營業單位宣導金管會信託2.0全方位信託服務之政策，也製作了各式業務簡報、DM、動畫影片等輔銷工具，協助營業單位進行業務推廣，不論是之前的葉家兄弟案或本次的小兄妹案，均是由總分行互相支援，迅速將善款依委託人需求，妥善規劃成立信託，以確實達成愛心捐款者幫助弱勢的心願。

因應數位時代的來臨，臺灣銀行善用科技創新擴大宣導信託觀念，規劃運用實體與數位行銷通路，強化線上及線下各式信託觀念之宣導，日前由該行創新實驗室發想結合播客（Podcast）聲音型態，推出《臺銀問講，你問我講》系列節目，第一季共推出八集，今年10月12日甫上線即攻佔Apple Podcast商業類前15大排行佳績，並持續於每周三更新節目。截至目前為止已推出第一集「信託是什麼」、第二集「信託稅制」、第三集「預訂信託結合安養」及第四集「信託讓愛延續照顧弱勢族群」，說明如何用信託機制來照顧高齡者、身心障礙者的生活，讓信託展現安定社會力量，幫助弱勢族群，實踐友善金融，用信託讓愛延續。