iPhone新機發表在即 凱基投顧估有助股市支撐反彈

聯準會激進升息與製造業庫存調整等兩大利空接連轟炸，導致今年上半年全球股市大幅修正，S&P 500指數跌幅達21%，創下統計以來倒數第四名的表現，但回顧S&P 500史上最差前三名的上半年表現，分別在1932年-45%、1962年-24%、1970年-21%，當年度下半年卻創造出非常強勁的報酬率，反彈幅度依序為56%、15%、27%。凱基投顧表示，聯準會表態仍將維持鷹派態度後，股市迎來短線賣壓並不意外，但跌深反彈的歷史經驗亦有望於今年下半年複製，並支撐台股中期反彈表現。

凱基投顧表示，聯準會的激進升息政策將使台股難逃外資賣壓與評價下修的雙重壓力。但預估本次鮑爾放鷹至多使今年升息幅度由13碼上調至14~15碼，調幅僅8~15%，意味本次升息利空對股市的衝擊將是短又淺，預期於台灣時間9/22 美國FOMC會議之前，14~15碼的鷹派升息利空將會逐漸被市場消化。另外，國安基金於7/12正式宣告護盤，也是支撐本次指數下檔風險的重要助力。

若從庫存調整的角度觀察，凱基投顧預估本波自今年第一季以來的製造業庫存調整，恐將延續至2023年上半年，而iPhone14的積極備貨效應將會暫時抵銷此利空，由此支撐台股下半年反彈行情。蘋果（Apple）將於台灣時間9/8凌晨舉辦發表會，iPhone 14系列將登場，因此iPhone14自從8月即進入大量備貨階段，預估本次備貨量將達8,500~9,000萬台並維持去年水準，具韌性的備貨效應，將會暫時抵銷PC與消費性電子庫存調整的利空。

凱基投顧建議，現階段可趁美國聯準會放鷹利空向下布局，主要看好族群為跌深股、蘋概、雲端、網通、汽車電子、綠能等；同時也提醒投資人，雖然台股對空頭的抵抗力正逐漸增強，但年底前需觀察現階段具訂單韌性的iPhone14、企業端網通、美國雲端、車用與工業用等，是否出現跟隨消費性電子產品出現轉弱的現象。