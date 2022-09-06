輸銀與立陶宛融資機構簽訂融資保證合約

攜手協助拓展臺立雙邊貿易商機

台灣與立陶宛經貿關係持續升溫，國發會主委龔明鑫於110年10月率領中東歐經貿考察團拜訪立陶宛之際，由輸出入銀行與立陶宛國家融資保證機構（INVEGA）於10月27日共同簽署合作備忘錄，確立雙方推動金融合作意向；歷經數月密集的業務細節協商暨我國駐立陶宛台灣代表處居間協助後，輸出入銀行與立陶宛INVEGA於今年8月23日正式完成簽署融資保證合約，以具體的融資保證架構設計來促進雙邊實質貿易合作。

融資保證業務是輸出入銀行專為INVEGA打造的金融產品，爰INVEGA是立陶宛國家融資保證機構，輸出入銀行有別於以往提供貸款給海外合作銀行再由其轉貸給當地進口商資金，雙方合作模式改為由INVEGA直接貸款給當地進口商，用以採購我國產品，惟由輸出入銀行按比例提供融資保證，用以承擔部分進口商的信用風險，如此，除可提高INVEGA貸款給當地買主向台灣採購貨品的意願，協助台灣廠商拓銷立陶宛市場外，亦克服INVEGA為符合當地及歐盟相關法規，無法承擔轉融資貸款之風險損失的限制。

立陶宛INVEGA成立於2001年，於2018年被立陶宛政府定位為國家推廣的專責機構，政府對其持有100％股權，原隸屬經濟創新部並於2022年4月改隸財政部。成立目的係為透過各項金融服務及工具支持來促進中小企業發展，肩負重要的政策任務。

輸出入銀行成立於1979年，係以「強化貿易金融，協助對外貿易」為設立宗旨，由我國政府持有100%股權的專業貿易金融機構，目的係為促進我國對外貿易與投資發展，辦理政策性的中長期輸出入融資、保證及輸出保險業務。截至2021年底，淨值及資產分別約為11.6億美元及54.7億美元，Fitch國際信評公司授予的信評等級為AA，與我國主權評等相同，展望為穩定。

依財政部關務署資料顯示，2021年台灣出口至立陶宛約1億3,172萬美元，較上年同期成長20.91％，2022年1月至6月台灣出口至立陶宛約為6,442萬美元，較上年同期成長15.29％。

輸出入銀行在客製化INVEGA所需要的融資保證機制中，除與立陶宛經濟創新部及INVEGA各階層建立了良好的互動關係外，並加深彼此對當地金融法規與實務的瞭解，而雙方也都充分展現敬業的精神與專業的素養，這都對於爾後加強雙方的產業往來及藉由打造貿易融資平台，推動台立雙方進出口順暢發展，有很大的助益。 該項融資保證合約的簽訂，對於立陶宛政府宣布將在台灣開設經貿辦事處，是一個預先慶祝的賀禮，而融資保證架構與運作細節規劃，不僅獲得國發會、財政部、外交部、經濟部、金管會及駐立陶宛台灣代表處等跨部會的共識建立與通力協助，同時也落實政府推動全面深化與立陶宛合作夥伴關係的政策意涵。