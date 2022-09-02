公勝保經發言人郭莉芳摘下傑出公關獎 保經界首獲肯定

由財團法人公共關係基金會兩年一次舉辦「2022傑出公關獎」頒獎典禮於今(2)日登場，頒發年度表現優異的企業公關品牌獎項，匯聚各界菁英人士齊聚一堂，獲獎名單中有台灣大哥大、瓦城、公勝保經等國內上市櫃公司外，國外知名品牌三星、UNIQLO等企業也入圍，其中公勝保經協理郭莉芳首次參加即奪下「企業發言人獎」優異獎，這也是保經界首次獲獎，深感榮耀。

發言人獎項分為公部門與私部門，歷屆企業發言人得獎者包括台積電、台達電、全家、統一、中華航空、晶華酒店、住商不動產等知名企業，而今年公關基金會頒發的年度企業發言人優異獎由郭莉芳榮獲此殊榮，實至名歸。

公勝保經總經理蔡聖威表示，今年很榮幸能參與「2022傑出公關獎」，與各產業菁英企業共同角逐獎項，憑藉著公勝30年來不斷的努力，以專業形象及傑出的品牌進展至上市櫃規模，整體營收超過22.5億元。郭莉芳長期耕耘全媒體經營溝通，以專業優秀形象獲獎，不僅是對個人專業領域的最佳肯定，更是主辦單位對公勝優質品牌經營與形象塑造表達認同。郭莉芳亦長期針對校園學子與民眾演講，傳遞正確的理財知識，全方位表現獲得評審團一致肯定。榮膺此獎項，受到保經業與保險業的推崇。

郭莉芳指出，感謝董事長蔡文俊與總經理蔡聖威的提攜與信任，才能充分展現堅強實力，另外感謝評審團和媒體朋友們對公勝團隊的青睞與鼓勵，由於近年媒體曝光量穩定成長，完全是仰賴業務夥伴透過扎實教育訓練，奠定專業理財知識基礎，才能成功打造公勝優質形象，未來將秉持著成為客戶夢想守護天使的初衷，持續為客戶規畫最佳保障，捍衛最高權益，並持續讓公勝成為保經業領頭羊。