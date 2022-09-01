凱基證優化服務 奪今周刊財管評鑑五大獎

凱基證券落實「致力于您的富足人生」的品牌宣言，打造重視風險、穩健前行的專業財富管理業務，榮獲今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》最佳財富管理券商獎特優、最佳智能理財獎第一名、最佳財富管理形象獎、最佳風控獎、最佳行銷創新獎等五項大獎，顯示凱基證券以客戶需求為出發，推動多元投資理財服務及深耕數位金融的表現，深獲專業評審的肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，凱基證券財富管理業務深入了解客戶需求，陪伴客戶在面對人生中每個選擇的時刻，並量身打造最適切的商品，從資產配置到財富傳承，提供最多元完整的產品服務；同時擁有最專業的團隊，超過千位的業務同仁具備財富管理相關證照，加上堅強的承銷團隊及香港、新加坡等地超過80位專業分析師，透過區域化平台優勢，滿足投資人各項需求，成為客戶堅實的後盾。

此外，凱基證券導入淨客戶推薦系統(NPS)，跨通路、全方位收集客戶真實聲音，優化各服務節點亦是獲獎關鍵之一。財富管理副總阮建銘指出，凱基證券內部由上而下貫徹客戶導向理念，將客戶導向精神與客戶關懷使命，落實於每一位同仁日常工作中。凱基證券堅持「客我雙贏」信念，「不為產品找客戶，而是為客戶找到適合的產品」，不同於傳統銷售通路框架，凱基證券財富管理扮演的是橋梁，協助客戶釐清自身的投資目標與風險容忍度，找到最適合每位客戶的目標風險(Target Risk)與完整的解決方案；針對市況變動，也會提供投資售後服務建議、定期主動關懷與聯繫客戶，給予最適時、最符合需求的理財規劃服務，持續優化客戶投資過程的體驗，並更加貼近地傾聽客戶訴求與聲音。

整合多方資訊與服務，凱基證券打造完美數位投資體驗，電子商務督導主管鄭嘉慶表示，凱基證券秉持「以客戶為中心」的核心價值，透過線上線下服務整合，突破臨櫃辦理限制，在符合法規的情況下，從開戶到下單等功能，讓線上客戶可以享有如真人服務的體驗，完善的數位化經營領先同業；同時透過社群媒體平台如LINE、FB、YouTube提供豐富且即時的市場訊息，LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」更能整合海外內交易資訊，好友人數已突破百萬關卡，為國內首家「百萬網紅」等級券商。

面對金融環境波動變化，凱基證券將持續為客戶打造客製化商品及推出更多數位創新服務，並以永續金融為使命提供全方位投資理財服務，幫助客戶多元布局，迎向無限富足的未來。