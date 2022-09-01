業界最高臺幣存款3.5%優利 華銀SnY數位帳戶最寵客

數位浪潮上「數位銀行」正夯！擁有百年歷史的華南銀行不斷突破創新，積極推動數位創新與轉型，以金融服務融入客戶生活旅程，期望在每一個人生階段都有華南銀行的陪伴，成為「以人為本，科技賦能」的數位銀行。

開戶存錢，就能生錢

華南銀行為歡慶SnY數位帳戶數突破50萬與SnY專屬信用卡上市，特別推出「SnY優惠最寵客，打%業界最給利」活動，凡於111年9月1日起首次開立臺幣SnY數位帳戶且申辦SnY信用卡，並使用SnY信用卡不限金額消費一筆，就可以享有業界最高新臺幣存款10萬(含)元內的3.5%優利，存錢就能賺錢，SnY信用卡消費還能賺更多，吃喝玩樂爽爽刷，海外網購10%、指定通路再享20%高回饋，讓SnY成為你的「生錢」利器！

好友分享，就能賺錢

即日起至11月30日，喜愛華南銀行SnY的粉絲，可透過SnY帳戶專屬推薦連結，分享給親朋好友開立SnY數位帳戶及信用卡，每成功推薦一人即可獲得新臺幣500元電子禮券，推薦愈多，獎金愈多，回饋無上限。聰明年輕的你，讓SnY幫你「賺錢」圓夢!

數位轉型，華銀Plus

夯「數位」正紅！華南銀行推出不一樣的個人隨身銀行，以視覺化及直覺式架構打造全新行動銀行「華南銀行+APP」，首創AI對話式用「說」的聲控導航，提供24小時一站式金融服務，不僅完善數位金融環境，更拓展應用場景，使精打細算的民眾除享優惠外，也滿足理財、消費、轉帳、外匯、保險…等全方位需求。即日起至11月30日，新開通「華南銀行＋APP」之客戶使用華銀支付綁定SnY信用卡完成一筆台灣Pay QR Code交易，即可獲得新臺幣100元現金回饋，數位「Plus」！「Plus」！

華南銀行持續聚焦客戶需求，並輔以創新力、科技力、數據力、人才力出發，打造最給力的「數位銀行」，再創下一個百年數位風采。