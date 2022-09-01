學生做保險真的可以嗎

對於再過不到半年就要畢業的學生們來說，現在或許是最難熬也最惶恐的一段日子！

5.6年級畢業生大多會到大公司兌現自己畢生所學，準備大展身手實現夢想，只要努力，人生就能五子登科！

但對於千禧年後社會新鮮人來說，更嚮往自由與成就感！創業變成很多人嚮往的職業，經調查全世界60%的成功企業家都是業務出身，可見想要創業成功做業務是必然的過程，但很多人卻在實現夢想的開始就結束了！因為沒有資金、人脈、資源的畢業生該如何開始呢？

有一群年輕人只用勇氣當創業成本，就開始他們的業務人生……

一切從就學期間從事保險業的王怡心經理開始，從一個人到一群人整個團隊夥伴的組成都是還未畢業的實習學生， 想當初沒有人脈的他們是怎麼開始的呢？

進入南山七年的陳揚主任表示:「業務初期並沒有人脈，於是突發奇想地翻開已故爸爸遺留的手機通訊錄，一一打著上面素未謀面叔叔的電話，沒想到至今通訊錄上已有11位是自己的保戶，透過拜訪父親的朋友，了解父親的辛苦並完成父親的遺願，買一個來不及送給母親的鑽戒，我深刻體驗到做業務並不是為了消費自己認識的人，而是透過做業務來建立屬於自己的人脈。」

想當初還是菜鳥，不及資深業務主管的歷練與專業，不僅大學沒有畢業，也沒有打工的經驗的他們如何讓客戶買單呢？蕭思傑主任表示:「自己才剛做一個月時就成交了一位看著自己長大的阿伯，本來以為做業務成交的關鍵是口才與專業，沒想到信任才是客戶最重視的，這也打破我對保險業務的認知，原來業務技法不是最重要的，如何贏得保戶心房才是最重要的。」

想當初沒有原生資源的我們是如何在保險業生存的呢？姐姐本身就在南山人壽任職區經理的王詩涵主任表示:「因為姐姐已在保險業服務七年，而共同人脈也幾乎是姐姐的保戶，加上自己還未畢業，於是更珍惜自己遇見的每一個陌生人，有天在搭UBER回家時，就遇到了這位貴人-UBER司機大哥，這位大哥不僅是最支持自己的保戶，更像多了一位親人，同時透過保戶不斷再轉介紹保戶的過程擴增了人脈，也在加入南山第二年突破年薪百萬，所以業務行業是不需要準備外在條件才能開始的行業，只要我們願意學習就能點石成金」。

透過同是在學時期就做保險的學姐-王怡心經理的培育與多位主管的見證下，更多的實習生願意挑戰保險業務甚至有青出於藍更勝於藍的表現，就像加入南山僅兩年的學弟-黃柏鈞主任就達成了全球保險業的榮譽獎項-百萬圓桌(Million Dollar Round Table)，王怡心經理表示:「雖然我們都是從實習開始，但我們的表現一點也不像學生，每個年紀都有每個年紀做業務時的挑戰，再回頭看看當時的我們其實做保險需要的並不是能力，而是有意願就好，因為再難的事透過時間的累積就學會了！反而，能從學生開始的我們擁有了做保險最強大的優勢，就是未來有要做保險還是買保險的同學就已經有最好的人選了！」