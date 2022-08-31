華南永昌證券獲《今周刊》頒最佳財富增值獎

在2022年《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑中，華南永昌證券獲得「最佳財富增值獎」的殊榮肯定，贏得客戶的支持與認同。

通貨膨脹時代來臨，加上地緣政治、疫情等變化，數位化已逐漸成為主要交易模式，財富管理打破時間與空間的限制，朝二十四小時全線上交易發展。華南永昌證券秉持以客戶需求為優先考量，並針對客戶風險屬性提供合適產品，以整體、全程、永續的投資原則，追求財富的穩定增值，贏得客戶信任。

為了提升財富管理團隊專業知識及服務品質，歷年來不斷挹注資源，優化數位平台、提升數位服務，在特定金錢信託等線上平台，導入新產品線，提升可銷售商品廣度與深度，並持續推廣基金、保險及借券等業務。今年市場大幅動盪，華南永昌證券在特定金錢信託基金業務推廣定時定額永續投資的理念，篩選符合永續投資的基金標的，根據統計截至七月底，客戶定期定額投資在永續概念的基金比去年同期成長40%；而在數位推廣的成效上，電子交易量也比去年成長50％！

在海外複委託業務方面，在每週固定推出的複委託週報內，獨家編製「美股趨勢掃描」，整合「指標」、「選股」、「策略」三大核心要素，結合從總體經濟分析開始，再往下看產業面，最後看個別公司資料的「由上而下」投資方法（Top Down Approach ），協助投資人從資金流向、市場情緒研判強勢的產業及反轉跡象，幫投資人快速掌握產業及個股動向。該公司為滿足客戶多方位投資商品需要，積極經營複委託海外市場，110年全年交易量514億新臺幣，較109年282億新臺幣成長近82.3%，若較105年的71億新臺幣，近5年成長逾7倍。111年1～7月交易金額約343億新臺幣，預估今年仍可超越110年。

展望未來，身為華南金控集團的一分子，公司將持續與銀行、產險、投信等兄弟公司整合彼此相關產品，不斷結合集團資源，打造數位化優質系統，從小資族到高資產客戶，提供投資人全方位的金融理財服務。