合庫蟬聯樂齡理財桂冠 再度勇奪銀色友善獎

合庫銀行今年再度榮獲《今周刊》2022財富管理銀行暨證券評鑑「最佳銀色友善獎」獎項肯定，8月31日頒獎典禮上，由金管會主員黃天牧頒發獎座予合庫金控暨銀行董事長雷仲達。合庫長期致力推動與提升銀色金融服務成效卓著，深受評審及民眾們的信賴，今年係第三度獲頒此一獎項。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，我國將邁入超高齡社會，為降低高齡化對家庭與社會的衝擊，合庫積極響應政府長照2.0政策，更長期耕耘銀髮金融領域，透過信託、財富管理、信用卡、保險等多樣化的金融服務及商品，希望為銀髮族或熟齡族構築理想退休生活，並領先業界扮演銀色金融火車頭角色。今年首創推出「家庭福利信託x長照金融管家」創新服務，積極推動「信託2.0」雙引擎，讓信託功能更為貼近客戶的需求，未來也將持續創新與升級，以打造全方位信託生態圈。

此外，合庫為響應信託2.0推動計畫，協助國人打造「樂活安養」生活圈，積極培訓信託專業人才，首推長照課程培訓逾千名員工投入長照種子人員行列，分享政府與民間的照顧資源；另鼓勵合庫同仁考取「高齡金融規劃顧問師」執照，成為全台第一家擁有逾百位「高齡金融規劃顧問師」的銀行，對於提升自身專業以提供忠實老客戶最優質服務方面不遺餘力。另為貼近客戶及鼓勵國人重視樂齡生活品質，本年度特別與今周刊於北中南地區共同舉辦「2022合庫講堂樂活安養．退休理財論壇」系列活動，充分發揮金融業普惠金融的社會責任，透過向民眾宣導運用多樣化銀色金融商品與服務，協助國人儘早做好財富傳承與退休規劃。

合庫認為獲獎不僅是榮譽與肯定，更需肩負責任，將持續秉持誠懇踏實、專業負責的核心價值，提供專業且有溫度的服務，用心打造銀髮族樂活安養生活圈，成為客戶最佳金融服務夥伴及樂活安養規畫的首選品牌。