華銀培育財管專業人才 榮獲「最佳財富管理形象獎」

華南銀行今(31)日在《今周刊》「第16屆財富管理銀行暨證券評鑑」評選中脫穎而出，榮獲「最佳財富管理形象獎」。

華南銀行近年積極強化財富管理團隊專業知識及服務品質，除了導入退休理財規劃顧問（RFA）證照外，並致力於提升員工專業程度，鼓勵取得理財規劃顧問（CFP）及高齡金融規劃顧問師等各種專業證照，各種信託、理財培育課程，總培訓人數逾700人，由副董事長林知延及各級主管、同仁共計163位考取CFP證照，為公股銀行第一名，RFA證照累計已有462位員工取得，為銀行業第一名。華南銀行長期深耕財富管理業務，致力培養CFP及RFA專業人才不遺餘力，鼓勵同仁積極考取專業證照，締造財富管理專業典範。

為協助客戶量身打造專屬理財規劃，華南銀行依據市場趨勢，結合基金、保險、外國債券、ETF及好基智等理財商品，針對不同年齡客群：動世代(35歲以下)、養世代(35歲至55歲)、樂世代(55歲以上)，打造客戶專屬理財規劃及投資策略建議，同時依據投研團隊針對客戶不同風險屬性(KYC)與不同世代，設計9種基金投資組合，亦針對積極型客戶設計ETF投資組合，滿足客戶各項理財規劃需求。

華南銀行是國內唯一連續三屆獲得金融界奧斯卡之稱的台灣金融研訓院菁業獎「最佳數位金融獎」的銀行，長期深耕數位金融之下展現多項成果，包括成為首家獲准開辦遠距投保業務、「AI行動銀行」、「數位帳戶SnY」、投資理財專屬的「Rich家APP」以及智能投資「華南好基智」平台，開辦至今已服務2萬6千位客戶，申購投組數達3.7萬組、累計申購金額14億元，深受數位客群喜愛，因應Fintech數位浪潮，華南銀行將持續優化創新。

為保護客戶不被偽造網站詐騙，「華南銀行LINE官方帳號」提供資產異動通知的個人化專屬服務，提醒客戶定期登入網路銀行或行動銀行檢視資產餘額，全面守護客戶的資產安全，華南銀行也針對加入LINE官方帳號的客戶，提供包含：服務理專異動通知、領航會員資格異動通知、生日祝賀簡訊通知等多樣智能化服務。

繼2018、2021年獲得「最佳信任獎」、2020年獲得「最佳銀色友善獎」後，今年又獲得「最佳財富管理形象獎」殊榮，華南銀行始終認為，掌握以「人」為本的核心價值，由上而下推動，搭配技術、工具與制度的完備，才能讓各項任務與創新更有效率的達成，讓百年底蘊的華南銀行再次華麗轉身。