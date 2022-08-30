華銀金援中小企業 獲中央銀行專案貸款績優金融機構

中央銀行30日舉辦「中小企業專案貸款績優金融機構頒獎典禮」，華南銀行榮獲「績效卓著獎」，由董事長張雲鵬代表受獎。華南銀行響應政府紓困政策並善盡扶植中小企業之社會責任，積極辦理中央銀行中小企業專案貸款，累計已核准2萬9仟餘戶，授信額度達新臺幣409億元，以行動力挺中小企業度過疫情最艱困的時刻。

張雲鵬董事長表示，華南銀行扶植中小企業一向不遺餘力，在協助中小企業融資方面屢屢獲得各界肯定，今年企業經營環境受到全球疫情、通膨及國內、外升息等不利因素影響，面臨巨大挑戰，華南銀行仍致力積極協助中小企業發展，提供中小企業包含融資、資金調度與企業主理財等全方位金融服務，並擴大運用金融科技，提供更多元、優質且高效率的金融服務，透過金融影響力與客戶共創雙贏，以普惠金融等方式善盡企業社會責任，成為中小企業永續發展的好夥伴。

華南銀行積極拓展各項企金業務，並響應政府推動都更、危老等各項政策，截至111年7月底，都更及危老放款量分居公股銀行第一及第二名，而因應國際ESG趨勢，華南銀行已簽署赤道原則，發揮金融業者資金影響力，協助企業夥伴實踐環境、社會、治理（ESG）精神，成為產業轉型的助力。同時持續擴大對再生能源、循環經濟等綠色產業的投融資支持，截至7月底，華南銀行投資綠色債券達136億元，綠色產業放款餘額3,668億元，針對資金需求較大之企業，亦透過籌組聯貸的方式，引領同業共同加入綠色金融行列，並積極協助中小企業進行節能減碳方面的資本支出，引導授信資金流入符合減碳轉型、污染防治、電動車、儲能設備、智慧電網等社會環境友善企業，以引導企業朝向ESG永續發展。