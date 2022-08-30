全聯全支付來了 國泰投信：推動嵌入式金融之關鍵

由全聯獨資成立的電子支付品牌「全支付」，上週（8/24）正式開業，加上由全家主導的「全盈+PAY」也在4月份開業，零售業跨入金融並將金流（支付）、人流（會員）一手掌握的新時代，正式宣告來臨。法人表示，這種按一下按鈕即可實現即時支付的嵌入式金融科技及服務，串聯食衣住行育樂、綁定生活大小事，擴大第三方支付及數位支付生態系的服務範疇，生活便利的同時，支付商機也無限擴大。

根據Bloomberg資料，2016~2021年全球創投公司投資嵌入式金融的資金，從8,900萬美金成長近50倍，來到42億5,000萬；私募股權公司Lightyear Capital預估，嵌入式金融在2025年能為金融服務業者額外提供合計約2,300億美元新收入。其中，支付領域將創造出最多的新收入。

資料來源：Lightyear Capital，2022/8

國泰全球數位支付服務ETF(證劵代碼:00909)基金經理人游凱卉認為，嵌入式金融就是將原先需透過銀行才能獲得的金融服務或功能，集成到非金融機構的產品或服務中，讓消費者可輕鬆使用日常習慣的支付平台或通訊軟體等，一站式就能完成金融支付、匯款或先買後付（BNPL）等服務，而近年因應疫情，民眾樂於採用零接觸支付，這加速了數位支付的消費模式，更將是推動嵌入式金融科技發展的關鍵推力。

游凱卉認為，全盈+PAY、Apple Pay、Google Pay等這類數位支付工具，都是嵌入式金融的一環，而放眼台灣，目前已有逾30家電子支付業者，支付市場進入戰國時代，科技業、零售通路業等產業龍頭皆競相加入，除了看好龐大的支付生態圈商機外，更看好新一代支付技術，如區塊鏈技術所應運出的各式商機如數位資產、數位藝術版權保護等，預估至2026年，全球數位支付金額有望達13.7兆美元。整體來看，數位支付產業及其帶來的數位經濟生態圈，不僅是下一個科技大趨勢，更將掀起金融服務革命，商機無限，投資得搶先布局。