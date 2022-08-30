採「堆積木」策略堆疊孩子一層層保障

孩子是父母的寶，身為父母如何確保孩子在成長過程中無風險並做好萬全保障。全球人壽建議父母可採「堆積木」方式規劃孩子保障，也能減輕家長們的財務負擔。

家長們如何規劃求學期間孩子所需的保障，全球人壽表示，以小孩子最喜歡玩的堆積木來比喻，建議家長們可以用「堆積木」方式去規劃保障，在孩子不同求學階段將保障一層一層地堆疊起來，也能減輕家長們財務上的壓力。

幼稚園、小學階段重視意外醫療

在幼稚園跟小學階段的孩子比較活潑好動，開始群體生活以及玩樂，容易在學校裡追逐奔跑或是從遊戲器具上跳下來，導致意外發生。因此，這階段孩子的保障規劃，首重傷害險及傷害醫療險，當小孩子遇到意外事故的時候，就能以相對較低的保費提供相對足夠的保障，若再搭配住院日額醫療險及實支實付醫療險，就能適度地填補家長照顧孩子的薪資損失及自費醫療的需求，強化保障。比如有些骨折不一定會住院，經治療後就能返家休養，所以也要留意傷害醫療險是否有提供骨折住院、骨折未住院或是骨裂的保險金給付。

中學、大學階段提早部布署癌症、重大傷病保險

到了中學、大學階段，全球人壽建議家長們提早幫孩子部署各式醫療險，比如癌症險、重大傷病險或重大疾病險，尤其年紀越輕的時候投保，體況相對也較佳，成功承保機率更大，且保費負擔相對會比較輕，透過保障讓孩子在未來踏入社會後，就已經贏在起跑點上。

因為現代人可能受到飲食或生活作息影響，而有疾病年輕化的趨勢，比如攝取過多糖分或油、常常熬夜等，而衍生的癌症、心血管疾病或者是糖尿病等，尤其癌症位居十大死因之首，過去幾年不乏年輕的公眾人物罹癌或艱辛抗癌，且藝人腦中風也時有所聞，及早部署各式醫療險，也讓未來孩子出社會打拚時更無後顧之憂。

此外，現在少子化趨勢，每個小孩子都是父母親的寶貝。不過，全球人壽提醒家長們要去思考一件事情，就是父母親才是小孩子的靠山，不要忘了孩子在沒有謀生能力之前，唯一的依靠就是父母親，所以在規劃孩子的保障的同時，父母親一定要再把自己的保障拿出來好好檢視並補足缺口，父母親的保障才是首要的。