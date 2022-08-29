凱基銀推出新臺幣高利活存 利率最高1%

面對全球景氣變化難測，民眾更樂於增加儲蓄部位，凱基銀行建議，想創造穩定收益及複利效果的民眾，不妨將部分資產配置於高利活存。凱基銀行即日起推出新臺幣高利活存專案，登錄時間至11月30日止，一路領息到年底！個人戶客戶以新資金承作，100萬元(含)內可享新臺幣活儲利率再加碼0.395%，含牌告利率可享0.7%優惠年利率；100萬元以上，利率加碼0.695%，含牌告利率可享高達1.0%優惠年利率！此優惠專案無存款額度上限，且採加碼利率計算，利息可隨著牌告利率提升，兼具財富增值及彈性運用。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，中央銀行分別於三月跟六月調升政策利率一碼(0.25%)與半碼(0.125%)，台灣貨幣政策緊縮力道相較美國聯準會(FED)來得溫和，央行總裁也表示無須跟隨美國採行急促升息政策。雖然近期國際原油與農產品等大宗物資價格小幅回落，不過夏季電費調漲後，民間物價陸續調整仍將有通膨上升隱憂，推測台灣央行還是可能維持溫和步調升息因應。

凱基銀行新臺幣高利活存專案是採加碼利率計算，專案帳戶除按原牌告存款利率計息外，另再按存款級距加碼利率並分段計息。舉例來說，客戶於8/25登錄專案，9月份經系統計算新存入資金金額為500萬，該資金除原牌告利率外，凱基銀行將提供額外固定加碼利率，如以目前該行活期儲蓄存款牌告利率0.305%計算，牌告加上加碼利率合計可領約3,863的利息(100萬0.7%/365天30天)+(400萬1%/365天30天)，較加碼前可以多領2,610元左右。簡單來說，在年底前若牌告利率較目前提升，可以領到的利息也會跟著增加，相較於定存，利率可以隨著升息而調整，不需要擔心急需用錢時因為定存解約的利息打折，更能夠創造出複利的效果，存越多賺越多。

凱基銀行客戶可至分行臨櫃申請登錄活動，登錄完成後次月起，登錄帳戶將適用活動利率。民眾可把握機會，越早登錄越可以提早享受高利的優惠!

※詳細專案內容可至凱基銀行官網查詢，或可直接透過全省凱基銀行分行辦理。

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