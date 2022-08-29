照顧自閉兒 百年後藉信託機制延續愛的照顧

兆豐銀行客製化並推薦信託監察人安排安養照護

「閣家平安、健康」這句祝福語是我們希望的，然而，一旦家裡有生病的親屬需要照顧，是夢魘的開始。單親的尤女士育有30歲患有重度自閉症兒子Steven，上又有高齡89歲的父親，因為失能需要照顧，身為家中唯一支柱，罹患癌症，經過手術後，現在持續治療中。目前讓尤女士最擔心，倒不是自己的病情，而是自己離開後，誰來照顧Steven及支付日常生活開銷呢？

尤女士近期透過兆豐銀行行員介紹，了解到信託似乎可以幫助她，以專款專用方式，按照自己的想法來照顧Steven，同時，又能顧及財產安全。於是，尤女士想規劃自己財產一部份資金定期支付兒子的醫療費用；另一部分資金則安排每年特別的日子進行特殊安排，例如生日時收到蛋糕等等。尤女士也為了讓Steven維持他所熟悉的日常生活，也想把一部分資金約定定期支付小作手工坊的學費

尤女士把她想法告訴兆豐銀行後，兆豐銀行客製化地幫尤女士規劃安養信託方案，並建議辦理自益信託方式，以利未來能在信託財產管理運用上較為彈性，建議指定「中華民國智障者家長總會」擔任信託監察人，避免未來監護人因不熟悉信託，影響到尤女士喪失行為能力或死亡後財產管理的方式。

兆豐銀行說明，信託契約指定社福團體擔任「信託監察人」的機制，信託監察人會定期訪視Steven，瞭解他的現況，出具報告給家長及信託銀行，同時也能作為同意信託財產管理方式的依據，確保實質照顧。

兆豐銀行指出，相較於安養信託需一開始就交付財產信託，收取信託管理費，也可以考慮透過「保險金信託」模式，等到保險事故發生時，保險公司將保險金存入信託專戶後，信託管理才會正式啟動，也才會開始計收信託管理費。不過，兆豐銀行也提醒，就信託的管理而言，保險金信託是未來才會正式成立，原本規劃或是約定的財產管理方式，如果需要調整，就可能會因為當初規劃的家屬（法定監護人）已經不在，產生困難或衝突，這是家屬必須思考的地方。