台灣櫻花綠色家庭日 植樹減碳打造「美好生活」

國內廚衛領導品牌台灣櫻花「SAKURA」（9911）今天（27日）於劍湖山世界舉辦「櫻花家庭日－植樹減碳趣」活動，共有約1500人以減碳與減廢的活動方式共同參與家庭日活動。除了用實際行動為地球減碳盡一份心力，更響應全新企業願景「美好居家生活的創造者」，一同打造美好生活。

活動當天由台灣櫻花總經理林有土率領全體同仁種下樹苗，用實際行動為地球減碳盡一份心力。

台灣櫻花總經理林有土表示，台灣櫻花多年來提倡「取之社會，用之社會」的理念，致力於施行企業社會責任，此次員工家庭日活動結合永續植樹，希望能讓員工及家人們感受到，身為地球公民應從自身做到善盡社會與環境的責任，並共創美好生活。

此次櫻花家庭日除了植樹減碳外，台灣櫻花更呼籲全體員工自備餐具與環保袋，減少使用一次即廢棄的垃圾，預計活動一天下來能夠減少1,500個塑膠袋與15公斤的一次性塑膠製品，而參與此次活動的員工們對於舉辦該活動守護環境的精神與美意，皆表示支持與肯定。

台灣櫻花成立至今45年，長期重視員工成長及企業社會責任，今年發表全新企業願景「美好居家生活的創造者」，希望將此精神深植員工內心，「植樹減碳」就是創造美好生活的一種體現。

在台灣櫻花持續推動的「美好生活」主張下，未來消費者也將透過台灣櫻花提供的整體解決方案，打造更豐富的居家生活。