中國房地產市場：房貸斷供潮是否會演變成系統性風險？

6月下旬至今，中國數十個城市、多達數十萬名爛尾樓的屋主揚言停止繳房貸，至少有30萬筆建案受到影響，且大多集中在中國的中、西部省分，其中河南省占整體的20％，使原本就已成長趨緩的中國經濟面臨更大壓力。根據中國國家統計局數據，第二季中國GDP年增率僅0.4％，寫下史上第二低的紀錄。

PIMCO（品浩）信用研究分析師周化南、亞太信用研究主管李婉儀認為，中國房地產業的問題演變成系統性金融危機的機會不大。PIMCO壓力測試結果顯示，即便在嚴峻的下行風險情境，中國銀行體系也擁有足夠的緩衝能力吸收衝擊。

房地產業面臨的風險 vs. 銀行體系的緩衝能力

PIMCO估計目前爛尾樓在全中國預售屋建案的占比約為4％至8％。假設最終有10％的在建案未完工，其所有相關抵押貸款將變成不良貸款，屆時中國整體銀行業的不良貸款生成率為0.5％。若再加上開發商產生的額外不良貸款、建築貸款產生的不良貸款，及銀行對開發商的潛在影子風險，這些不良貸款占整體銀行放款的比重將增加約2.6％。根據PIMCO的基本預測，目前整個銀行業的年度不良貸款淨生成率約為0.7％至0.8％，而2017年至2020年間不良貸款淨生成率的正常區間約為1％至1.3％。

銀行體系主要透過三道防線緩衝壓力：高於最低法定門檻的額外第一類普通股股權、一般呆帳準備金，與提存準備金前的獲利。據PIMCO估算，這三道防線總計約9.3兆人民幣，相當於整個銀行業放款金額的5.7％。若不計入少數幾家資產負債表較強勁的大型銀行，緩衝防線將變得薄弱許多。

系統性風險的重點：中國中型銀行

單從中國中小型銀行來看，PIMCO預估潛在的不良貸款占整體放款的比例為3.4％，而緩衝防線的總占比為4.4％。儘管如此，由於中國小型區域銀行的規模不大，且對於銀行同業融資的依賴度有限，即便這些小型銀行發生個別危機，對整體銀行體系的影響仍在可控的範圍之內。

然而，PIMCO認為中國中型銀行反而是真正需要關注的系統性風險。這些中型銀行的規模較大，在中國各處都有營業據點，且與中國銀行體系的連結程度也更高。此外，中型銀行對於影子銀行的曝險較大，一旦非銀行放款機構向房地產開發商的放款比銀行貸款早發生問題，中型銀行受到的影響更加顯著。

中國銀行體系立即爆發危機的可能性不高，但需注意外擴風險

考量目前中國政府處理房市金融風險的方式，PIMCO認為其銀行體系立即爆發危機的機率可能性仍低。目前中國銀行正利用主管機關給予的寬限期，延後認列房地產開發商的不良貸款。中國地方政府亦發行專項債券協助小型銀行重建資本結構，強化銀行體系吸收損失的能力。

儘管中國待償房貸的違約比例在2022年上半年出現些微攀升，但在6月已改善，目前違約比例非常低。

中國家庭整體槓桿比例從2016年的44％大幅攀升至2021年的62％。比起已開發國家，目前中國家庭的槓桿比例仍在可控水準，且近年來中國家庭整體的信貸成長速度已放緩。此外，目前房貸戶的槓桿比例與償債能力仍健全，顯示中國家庭的資產負債表擁有良好的緩衝空間，未來房貸違約率可維持低檔。

不過，預售屋的房貸斷供潮與持續走弱的中國房市，其影響可能外擴並連帶影響成屋的屋主，導致成屋的房貸違約率擴大。倘若如此，中國銀行體系爆發系統性風險的機率可能攀升。