富邦人壽推出新住民、高齡長者零痛點臨櫃服務

落實公平待客，導入多語翻譯設備支持母語翻譯即時服務 提供新住民無障礙體驗

根據最新統計資料顯示，台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，且國內新住民人數已達60萬人，因應未來高齡長者和新住民人口數將持續上揚，為減少櫃檯服務同仁與客戶之間溝通的障礙，富邦人壽從兩大族群金融消費體驗痛點著手，首先採購多語即時雙向翻譯機配置於於全台10個客戶服務櫃檯，為新住民保戶提供以其母語溝通的即時服務；另再以放大字體與標示重點的重要告知解說文件，搭配櫃檯服務人員淺顯易懂的說明，以確保高齡長者充分了解其辦理事項的相關權益，打造全新溝通無障礙的服務體驗。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽秉持「正向力量 豐富生命」的品牌精神，積極落實公平待客原則，傾聽多元族群的聲音，透過強化各項金融服務，致力打造友善服務環境，讓高齡長者和新住民可以享有全方位零障礙服務。

提供多國語言即時翻譯服務 確保新住民朋友臨櫃服務溝通無障礙

新住民朋友在日常生活中，常常面臨語言不通的困擾，面對人數日趨成長的新住民客群，富邦人壽也積極強化多語翻譯服務，除於客戶櫃檯安排至少1位具有英文溝通能力之同仁外，若遇到其他國籍之客戶如越南、泰國、韓國等，則可透過新導入的多語即時雙向翻譯機進行多國語言即時翻譯服務，讓雙方溝通零障礙、零誤差，以提升新住民朋友的金融體驗好感度。

除了新住民朋友外，聽語障朋友在接觸金融服務時遭遇諸多限制，為確保聽語障人士的保險權益，富邦人壽也與台灣手語翻譯協會合作，於全台客戶櫃檯導入手語翻譯服務，聽語障客戶可依自身申辦業務等需要，選擇預約專人或遠端視訊兩種方式，透過更有效率的溝通方式，協助客戶了解艱澀的保險商品與服務。

提供內容字級放大的保險文件 確保高齡弱勢族群權益獲保障

當高齡長者臨櫃辦理保單終止或借款業務時，面對印滿密密麻麻文字的保險文件內容，往往會有遺漏重要資訊的風險發生，為維護高齡長者的權益，櫃檯服務人員均會使用淺顯易懂的溝通語言，並提供字級放大及特別明顯標示重點的文件，方便長者客戶一邊聽取解說一?閱讀文字，以了解辦理事項的相關權益。

此外富邦人壽也從服務櫃檯設備環境著手，提供高齡弱勢族群各式所需輔具，包括於全台客戶櫃檯門口皆設有服務鈴，以及備有無障礙坡道、無障礙洗手間、老花眼鏡/LED放大鏡、輪椅、血壓機等，同時輔以暖心服務，可依客戶需要提供櫃檯預約、安全叫車等服務，致力打造全方位零障礙服務體驗。