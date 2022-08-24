寧願苦一陣子 不要苦一輩子

有一句話是這麼說的：「人生就像一杯茶，不會苦一輩子、但總會苦一陣子。」

對於徐偉智來說，童年也許是他人生最辛苦的一陣子吧。

記得從小父母就很常吵架，有一次父母吵架時。媽媽叫我快點出去躲在巷口等她，接下來就看到媽媽提著行李跑出來，拉著我的手逃離了這個家，從此和媽媽相依為命的過生活。

就這樣居無定所了好幾個夜晚，最後投靠在阿姨家，本來以為生活慢慢有了轉機，沒想到惡夢才正要開始！

因為媽媽要負擔兩個人的開銷，因此兼了許多工作，每天早出晚歸，等到家時已經是我熟睡的時候了。

寄宿在阿姨家時，每天都被親戚們看不起，差使做不完的家事，假如有做不完的時候就會被謾罵、激動時甚至被拿皮帶在身上一直抽打。每天都覺得自己像從這個地獄，來到了另一個地獄。但為了不影響媽媽的工作，就算再痛苦也不敢和媽媽說！

也因為這樣，從小偉智就告訴自己說「未來一定要靠自己的力量，讓媽媽過著安穩的生活，要有一間屬於自己和媽媽的房子！」

大學畢業收到了入伍通知，在新訓的每一天最期待的就是晚上和媽媽通上電話每一句「還好嗎？」都讓偉智更加決定一定要努力工作賺錢，讓媽媽不用再替自己擔心！後來聽到招募的學長分享，感覺志願役是一份很穩定的工作就毅然決然的加入並報考升職士官。

事件轉折加入保險業？

小時候除了母親以外，最照顧我也最了解我的就是外婆。外婆總是知道我害怕成為家人的負擔，儘管嘴上總是說不餓，但外婆還是會幫我準備熱騰騰的飯菜。無論到哪總是陪伴在我的身邊！

記得那晚軍中輪值留守的時候，收到了外婆跌倒病危通知。馬上告知長官，當下腦袋一片空白，跑著請假流程，到了醫院外婆已經回天乏術！

也因為這件事，讓我深刻體會到，工作時間彈性自主的重要性。在發生任何事的時候可以第一時間處理，打拼工作也能完成家的夢想！

選擇加入保險，我要讓自己能夠更努力的打拼！趁年輕多拼點，幾年後財務上了軌道，便能實踐自己的夢想同時也能多陪伴媽媽！新人時期不敢有鬆懈，追尋公司卓越目標「四星會」每個月成交4個不同被保險人及目標佣金。因為知道自己要完成的目標很不容易！每天總是早出晚歸，假日大多是不休息，目前已經來到連續四星會資格14次！

很開心的是在去年4月中，真的靠著自己的努力買下了自己的第一間房子！

規律的生活和持之以恆的精神讓自己不斷不斷的進步，和媽媽也會分享工作上的瑣事，無話不談，媽媽也在同年5月申請退休。開始享受退休生活，樂活人生！

有這一切除了感恩還是感恩，感謝努力不懈的自己，從沒想過要放棄。感謝總是在背後協助我的主管-建勳經理 以及元創的夥伴。感謝一直支持我做任何決定的母親，讓我能放心的逐夢。感謝建三處經理，給我們年輕人有個發光發熱的舞台，最後還有感謝成就我夢想的保險事業！

有人說：「茶不會苦一輩子，但會苦一陣子。」沒有開始的苦，就不會有後來的甜！

人生最精彩的不是實現夢想的瞬間，而是堅持夢想的過程！