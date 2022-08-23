股市作家陳霖免費分享課程 傳授選股及操作技巧

文/葉圳轍

股市知名作家陳霖，年度股、期、權三合一免費分享課程，將於8月27日(週六)、28日(週日)二日，分別在新竹、桃園、台北舉辦三個場次，以股市SOP的方式呈現，期讓股市投資人能精準的掌握股市脈動與選股技巧，更涵蓋了金融衍生商品如股票、期貨、選擇權、匯率、權證…等。

陳霖表示，參加該課程可學到股市SOP的三大指標：領先指標、轉折指標、波段指標，總價值萬元以上。其中領先指標：負責找指數或股價每一波的高低點。轉折指標：負責判定漲、跌、盤的轉折點。波段指標：負責研判波段行情。

陳霖指出，台股只要出現SOP三大指標時，他都會公佈在「陳霖書友會」網站給投資人參考。特別是小資族的投資人學會SOP之後，可利用選擇權或權證發揮以小博大的槓桿效應，以錢滾錢的方式快速累積財富。

陳霖說，台股從民國79年至111年間，共出現12次長線投資的最佳買點。 而且只要學會「一個指標」就可以精準的抓到長線底部即時進場佈局。1~2年之內就有倍數以上的利潤。成功率高達九成以上接近百分百。陳霖不吝分享重要指標，喜愛學習第二專長金融操作的投資朋友可報名參加，現場還贈送精美講義、選股程式等好禮。

該免費分享課程新竹場次：8月27日下午2點在新竹勞工育樂中心4F。桃園場次：8月28日早上9點30分在桃園救國團8F。台北場次：8月28日下午2點30分在師大進修推廣學院1樓演講廳。

聯絡電話：06-2958965(張小姐)，書友會網站：http://chen-lin.idv.tw。報名網址：https://forms.gle/F79t9hgzMohFmoraA。