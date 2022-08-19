和潤企業榮獲2022年《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎

以人為本，創造友善、平等、共融的環境，打造幸福有感職場

和潤企業(6592)深獲國際肯定，榮獲2022年度「亞洲最佳雇主獎」，今年首次參選即獲得此國際獎項之殊榮。由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物HR Asia所主辦之亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work For in Asia），為亞洲區人力資源管理領域中最具權威指標性的獎項之一，評選涵蓋11個亞洲主要市場，和潤企業從近300家參選企業中脫穎而出，並在評選三大面向從企業文化、員工認同感、團隊意識皆取得近滿分的高分，堪為業界標竿。

和潤企業總經理林彥良表示，和潤企業創立23年來秉持著「顧客為先‧專業為本」的經營理念，已成為全方位金融服務公司，提供客戶最專業與多元的金融服務。和潤企業深信要有高度的客戶滿意度，必先有高度的員工滿意度，因此每年例行性進行員工滿意度調查，並召集全體部門主管公布調查結果，再針對各項指標一一進行檢討與改善，從上而下致力於打造幸福有感的職場。

今年台灣面臨前所未有的疫情挑戰，和潤企業在逆風中仍不斷致力推行各項友善員工、幸福職場措施：在攬才方面，完成內部組織改造並發展多角化事業版圖，擴大招募提供超過200名職缺，更看重數位AI與資安軟實力的人才發展，預計投入3年3億元的預算。在育才方面，透過多元教育提供完整的人才發展訓練地圖，全新打造和潤MBA學院，規劃管理學院、行銷學院及業務學院，提供全方位線上學習課程，在實體課程上，規劃新人訓、繁星班、幹訓班、璞玉班及經營管理班，提升員工職能及素質強化職場競爭力。在留才方面，提供優沃的薪資待遇，2021年度非擔任主管職務全時員工的「薪資平均數」為118.6萬元，顯著高於行政院主計處薪情平臺之同類型受僱員工平均薪資水平，另外也給予員工優於勞基法的各項安心保障，包含退休制度規劃與員工認股。在關懷員工身心健康上，舉凡辦公環境設置員工休息室、完善的員工健檢住院慰問福利、旅遊補助、多元豐富的社團活動以及與ESG結合的志工活動等。

落實職場男女平權上，和潤企業亦不遺餘力，除制定工作環境性騷擾防制措施與申訴懲戒辦法外，亦提供育嬰假等各項友善員工的假別以及特約托嬰中心優惠。而在疫情期間更實行異地分組辦公、定期辦公環境清消，建置防疫通報機制，提前佈署數位轉型提升作業效率減少與客戶近距離接觸機會。

和潤企業用心耕耘展現願意與團隊共同合作一起成長的意志，員工的向心力與認同感是此次獲獎的高度證明。林彥良表示，未來和潤企業將更加努力發揮企業價值，創造友善、平等、共融的環境，秉持「沒有最好‧只有更好」的信念，來與員工持續創新、合作雙贏。