應用材料 發布2022會計年度第三季財報

應用材料公司（那斯達克代號: AMAT）發布2022年7月31日截止的2022會計年度第三季財務報告指出，應用材料公司第三季營收為65.2億美元。依據一般公認會計準則（GAAP），第三季毛利率達 46.1%，營業淨利為19.2億美元，相當於銷售淨額的29.5%，每股盈餘（EPS）1.85美元。

非一般公認會計準則（non-GAAP）調整後的同期毛利率為 46.2%，營業淨利為19.5億美元，相當於銷售淨額的 30%，每股盈餘為1.94 美元。應用材料公司自營運中獲得14.7億美元的現金，返還股東12.3億美元，其中包括10億美元的股票回購和 2.25 億美元的股息。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，「應用材料公司季營收創新高，然而，持續的供應鏈挑戰限制了我們滿足需求的能力。我們的首要任務仍然是增加客戶的出貨量。我們對駕馭總體經濟逆風的能力充滿信心，並對半導體市場長期發展和龐大的成長機會，保持非常積極樂觀的態度。」

展望 2022會計年度第四季，應用材料公司預期銷售淨額將大約落在 66.5 億美元，正負4億美元範圍之間，其中包括持續性供應鏈挑戰所造成的預期影響。非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘預期落在 1.82~2.18美元之間。

應用材料公司指出，非GAAP調整後稀釋每股盈餘的展望並未包括已完成的併購所產生的已知相關費用每股 0.01美元，包括以股份為基礎之獎酬費用相關之所得稅利益每股0.02美元以及與內部無形資產轉移相關之淨所得稅利益每股0.03美元，但並未一併反映其他目前未知之併購相關的額外調整或其非營業性或非經常性項目，或稅務相關所產生的費用；相關項目具備潛在不確定因素而無法提供合理的預測。



