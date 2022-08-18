國壽60週年與禮同行 「保你一輩子」

保戶人人免費抽 不只成為保戶新家人、還要送你Gogoro！

國泰人壽60歲生日，推出「與禮同行」保戶拜訪活動，2.7萬名業務員走訪全台每一位保戶，傳遞過去60年來國泰人壽一直「與您同行」，現在及未來國泰人壽也將繼續陪伴每一位保戶一起經歷人生大小事。活動自3月底起跑至今，不畏疫情，拜訪超過100萬名保戶、為超過70萬個家戶檢視保障。國壽期望透過拜訪協助保戶檢視保險缺口，建構完善保障。只要是有效契約保戶，於業務員拜訪時均享有一次免費抽獎機會。活動截至今年11月30日，詳情可洽國泰人壽業務員或國泰人壽60週年專站。 https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife60/home/news/article/1



國泰人壽60歲生日，推出「與禮同行」保戶拜訪活動，保戶人人免費抽獎，還有機會把Gogoro騎回家！

國泰人壽業務員帶著公司今年全新改版的家戶保單健檢工具，幫保戶及保戶家人整合國壽與其他壽險公司的保單，進行全方位家戶保障檢視。只要是有效契約保戶，就能無條件參加輪盤抽抽樂！國壽期待透過全面拜訪，感謝客戶一甲子的支持與陪伴，保戶不僅有機會抽到小樹點，還有60週年獨家限量春池杯組，每季還有加碼抽，讓你把Gogoro大獎騎回家！

值得一提的是，國壽此次送的杯組是由春池玻璃在地推廣玻璃回收製作而成，該公司營運已超過60年，每年消化台灣70%的廢棄玻璃，而啤酒杯蘊含戰時資源不足「小杯子大分享」的意義。杯組設計簡約具質感，有獲獎者在Dcard論壇分享，還造成不小轟動。國壽也希望透過「與禮同行」活動傳遞永續價值，透過小小杯子傳遞到客戶手中，同時取一杯子、一輩子諧音，也表達保障客戶一輩子的承諾！

國泰人壽期待透過「與禮同行」的禮物傳遞永續價值，透過小小杯子傳遞到客戶手中，同時取一杯子、一輩子諧音

國壽「與禮同行」活動第二季加碼抽Gogoro得主陳小姐受訪時難掩興奮之情，她表示，自己是一個平常對發票連中兩百都相當困難的家庭主婦，得到生命中有史以來最大的獎項，也謝謝她的國壽業務人員，不但在服務上面即時、迅速，這次的活動也是業務員不厭其煩的提醒，才能讓她抽到Gogoro機車！ 國壽業務員不僅提供專業保險保障規劃，也期望成為陪伴保戶生活的「新家人」。北斗一位年輕的業務員談起他拜訪經營家具工廠的祖孫三代、難忘的說：「我不僅使用iPad與保戶一家人說明保障缺口，還教阿嬤下載國泰人壽 App、讓她了解自己的保險內容，一家人參加輪盤抽抽樂、連抽中 2 次小樹點，阿嬤還表示活到70 歲第一次玩輪盤抽，覺得很新奇有趣！」