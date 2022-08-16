aifian 與陽光伏特家合作 邀民眾「眾力發電」愛地球

全民拼發電，小額愛地球！為因應「2050 年全台淨零排放」政策，各產業皆進入轉型階段，希望能減少溫室氣體排放，共同搶救生態。 aifian 也在近日宣布將與陽光伏特家攜手合作，共同為「淨零排放」盡心力，期望能藉由鼓勵民眾小額出資太陽能板，提升全台綠電發電比例，為地球盡一份心力。

自從歐盟於 2019 年發布《歐洲綠色協議》，全球「碳中和」、「淨零排放」成為各國能源轉型的重要指標。截至 2022 年，已有超過 198 個國家及 713 個地區承諾淨零排放目標，日本、韓國宣布將於 2060 年或 2050 年達成，台灣也於今年 3 月承諾，將致力於實現 「2050 年全台淨零排放」。

aifian 表示，作為個人資產管理平台，讓用戶的閒置資產被轉讓、回收，減少資源浪費並達到環境碳中和的成效，一直是 aifian 的重要目標。本次與陽光伏特家合作，希望能鼓勵用戶加入綠能發電的行列，以全民的力量一同提升台灣的綠電供電佔比，助力台灣實踐 2050 年淨零排放政策。

陽光伏特家表示，身為國內第一間也是目前規模最大的全民電廠，陽光伏特家致力於讓民眾可以簡單地參與環境行動，並從中獲取經濟價值。他們將太陽能電廠切割為最小單位—每片，降低太陽能出資門檻，讓民眾能輕鬆地以小額出資獲益，實現多元資產配置目標。其中，每一片太陽能板購入價格約為2萬元左右，依據地區日照情況計算電廠獲益，各電廠預估內部報酬率可達5%，且每個電廠都會與台電簽訂購電合約，提供長達20年的電力收購保障，對於民眾而言，是長期穩定的現金流。

全民電廠模式讓民眾能夠以單片 2 萬元左右的價格，輕鬆出資成為電廠主人，並且享有 20 年穩定的電費收入，同時，民眾也能透過提供家戶閒置的屋頂，由陽光伏特家免費建置，作為打造全民電廠的基地，獲取 20 年的租金收入，透過上述兩種民眾參與方式，積極推動台灣綠能發展，至今，陽光伏特家已經在全台累積建置超過 400 座全民電廠，超過 4 萬位民眾支持參與，相當於每年 20 座大安森林公園的減碳量。

8 月 15 日起，aifian 用戶於活動期間透過專屬連結註冊陽光伏特家官網，即可賺取「伏特金」100 元；民眾完成 aifian 粉專貼文指定任務，還可再抽 aifian 回饋 50 元。同時，aifian 用戶於 8 月 15 日至 8 月 31 日完成出資陽光伏特家太陽能板並回填表單，也可享有 aifian 回饋 50 元，名額共 300 名，每人限領一次。此外，民眾於 10 月 15 日前出資太陽能板模組容量累計達成 500kWp，還可獲得 aifian 回饋 50 元，無名額上限。

aifian 為專屬用戶的資產管理平台，不管是汽機車、智能雲或是發票數據，皆可納入個人資產庫，藉由購買、融資、轉讓等多元方式賺取回饋、強化裝備，踏上生活升級之路。火速下載 aifian App，體驗資產管理新生活。

陽光伏特家是國內首間取得再生能源售電業執照的能源業者，致力於協助企業取得綠電，達成淨零減碳目標，並透過創新全民電廠及綠能公益模式，讓民眾參與能源轉型，並且幫助企業達成 CSR 及 ESG 面向的永續目標。