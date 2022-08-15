土銀青少年羽球夏令營高雄開訓

土地銀行本於關懷社會、善盡企業社會責任之理念，致力於推展體育運動已有45餘年。為提倡青少年在暑假期間能有正當休閒活動，由土地銀行主辦一年一度的「健康快樂、公益圓夢」暑期青少年羽球夏令營活動，於8月15日假高雄市豐嶸神力羽球館舉行開訓典禮，由副總經理邱天生率領土銀專業教練群共同與會。

土地銀行表示，今年為回饋南部地區學子，青少年羽球夏令營活動於高雄市鳥松區「豐嶸神力羽球館」舉行，深受羽球同好們青睞，此外，更邀請家扶學童一起免費參加。此次活動由土地銀行培育訓練之國家級選手擔綱教練，每位教練利用所長教導一系列羽球基本常識、動作及步法，同時安排廉政宣導，以輕鬆活潑互動及寓教於樂方式推展羽球運動，並強化學子反貪腐的正確觀念，活動深具教育意義，為青少年學子帶來一個快樂、健康、陽光的暑假。

土地銀行副總經理邱天生與教練群及學員們合影。圖／土銀提供

土地銀行已連續13年榮獲教育部體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三項獎項，多年來致力於遴選、培訓優秀青少年選手為預備球員，並給予球員生活照護，讓選手們能夠專心提升球技，放心地在場上拼搏。由於長期的耕耘付出，已成為國內羽球國手的重要培訓搖籃，不僅在2020東京奧運摘下羽球項目金牌為國爭光，今年亦勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍，在在顯見土地銀行推展體育運動不遺餘力，善盡企業社會責任之決心。