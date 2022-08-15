關鍵技術整合運用 數泓科建立高競爭門檻

台新證券主辦數泓科技（6855），主要定位為建立台灣數位工具產業的技術發展與擴散的根，將傳統機械式手工具結合電子、感測器、IC晶片與扭力測試模組等精密高科技零組件而催生整合，是台灣第一家擁有數位手工具研發與製造核心能力之專業公司。在新型冠狀病毒COVID-19疫情蔓延，全球經濟受到重創之際，數泓科不受疫情影響，110年營收為新台幣4.44億元，稅後淨利新台幣9627.8萬元，EPS 5.34元。今年1～6月營收為新台幣1.97億元，相較去年同期成長13.49％，毛利率45.06％，稅後淨利新台幣6104.4萬元，EPS 3.18元，優於去年同期1.55元。

數泓科2006年係經由工研院推動「數位手工具研發社群」計畫，以及在經濟部工業局、臺灣手工具公會之協助下成立，以工研院數位手工具的技術授權為基礎，召集曾任工研院機械所及業界專業人才組成研發團隊，並由銳泰、久允、至光、向得行、防震力、伯鑫、東立、英發、特典、崑印、義成等11家傳統手工具業者合資成立。

數泓科目前主要產品為數位扭力扳手、迷你數位扭力扳手、無線數位扭力扳手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等相關數位手工具產品，創立「Eclatorq」、「WIZTANK」、「e-Dynamic」三大自有品牌，所生產的商品中有4%為自有品牌，96%為ODM代工，銷售區域遍及全球，又以歐美為大宗，產品主要應用領域以汽車產業及航太產業為主。該公司目前數位手工具產品以歐美地區為主要銷售市場，產品銷售多半由品牌客戶負責，歐洲市場則依地域、產品屬性有所差異，銷售客戶多為國際性連鎖大賣場、品牌通路商等，數泓科技國外主要競爭對手包括美國 Snap-on、日本 Tohnichi 及歐洲 Stahlwille等公司。

該公司與同業相較之競爭優勢在於一、掌握關鍵技術，並擁有完備的機電整合能力，可快速的將新技術整合及應用，並迅速商業化新產品與切入新市場；二、健全的客户及多様化產品組合；三、專注於產品品質；四、良好的供應商關係；五、產業經驗均達10年以上之專業管理團隊；六、生產活動之調整彈性及效率高，可利用台灣當地相對有競爭力的人工成本，並藉由中部手工具產業之群聚效益，配合完整之衛星工廠體系將手工具金屬件專業製程以委外方式來降低成本。 數泓科營運成長主要關鍵在於持續深耕品牌商客戶，並不斷創造高附加價值的新產品，且美金匯率持續走強，該公司銷售旺季集中在下半年度，全年營收及獲利可期。