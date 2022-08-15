中信證亮點APP 台股定期定股成熱門選項

中國信託證券(股)公司(以下簡稱「中信證券」)公開2022上半年度投資人交易喜好統計，數據中發現今年上半年受股市修正，存股數漸漸增加，即使上半年市場不確定因素高，男性股民交易次數仍較女性熱絡，並喜歡短線當沖等積極交易行為，而女性股民較喜歡定期存股，符合一般大眾傳統印象。以手機作業系統來分析，Android使用者喜歡盯盤當沖交易，iPhone使用者較Android使用者更喜歡使用智慧單(智能投手)進行交易，兩種使用者都以投資電子類股為最高，其中iPhone使用者集中於金融類股，Android使用者則較偏愛航運類股。

中信證券表示受市場波動影響，今年股民投資定期商品成為熱門選項，中信證券「台股定期定股」服務上線以來投資人約定比數約有3倍成長，每位投資人平均存6張股票，每張約定金額以3000元至5000元為大宗，標的則集中於高股息類ETF最為熱門。綜觀中信證券投資人交易喜好統計，發現即使手上資金沒有那麼充裕的股民，也可以選擇定期定股存股，達到投資的目的。於內部研究發現，交易手續費是股民前五名考量因素之一。

為鼓勵投資人於股市低檔可以快速累積自己資金，中信證券推出「台股定期定股」交易手續費最低1元起(不足1元以1元計)，線上開立證券戶並首次台股滿額交易可得300元購物金，首次存股及月月存股也都有購物金可拿；此外，針對目前非中信證券客戶但也想了解台股定期定股的客戶，不用開戶，可先免費體驗中信證券亮點APP中的「台股定期定股」新穎有趣的功能，只要下載APP並完成註冊，不但可以免費體驗還能集點拿全家購物金，更有機會抽中Switch OLED、金色三麥$3,000禮物卡等多樣好禮。活動詳情請上中信證券官方網站 www.ctbcsec.com，或加入「中國信託股市情報讚」Facebook 粉絲專頁、「中國信託證券」LINE@官方帳號查詢。