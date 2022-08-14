6年期美元保單抗通膨兼具保障

強化壽險保障且有機會享增值回饋分享金，將關愛傳續子孫

新冠病毒仍肆虐全球、烏俄戰爭尚無法止歇的情況下，通膨風險持續升高，再加上台灣人口結構明顯改變，少子化、高齡化已是不可逆的趨勢。在面對大環境各種不確定的風險因素，如何周全自身保障，照顧家庭且兼顧傳承，是許多青壯族關心的話題，中國人壽建議善用保險商品，做好風險規劃，以安心照顧家人生活，將關愛之心傳續給子孫後代。

青壯族往往也是家中重要經濟支柱，此階段規劃重點首重保障，提前布局是最佳良方，不妨選擇美元計價的利率變動型終身壽險，兼具保障及資產累積效果，多幣別資產配置能分散環境波動下資產減損的風險，也可在身故後保障摯愛家人的生活，完成傳續資產的心願，留愛給所愛之人，才是安心的長期保障計劃。

以「中國人壽超美鑫旺美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，除了以美元方式計價，採6年分期繳費、終身享保障。同時，投保時即享有壽險保障強化之效果，包括身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，且可選擇分期給付，用於未來持續照顧摯愛家人，且設計2至6級失能豁免保險費機制，轉移風險之餘，更能讓保障不中斷。

另外，投保後以宣告利率為基礎，年年有機會享增值回饋分享金，此外，也享有生命末期提前給付保險金及分期定期保險金給付，彰顯保險本質及保障精神，讓這份關愛持續照顧您的摯愛。

以40歲男性投保6年期商品試算，投保金額33,812美元，原始年繳保費3,046美元，經相關費率折減後，年繳保費為3,000美元，而其增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，假設投保後未來各保單年度宣告利率同現行111年7月宣告利率下，繳費期滿後，第七保單年度末即有35,382美元壽險保障，且未來還會逐年遞增。