保險傳教士／當保險醫生 不當保險藥劑師

五天的課程，讓富邦人壽北三區部部長史淑華看見保險的價值與意義，從外資券商的工作毅然轉換到壽險業務員，自此堅持近30年至今，同時老公、姐姐、妹妹、妹婿也都陸續加入，史淑華說：「要當個保險醫生，不是當保險藥劑師，保險專業並不難，但難在堅持專業。」

1993年剛生完第一胎、已28歲的史淑華，因對未來有危機感，去聽了五天壽險業務培訓的課程，從自己一張保單都沒有，到認同並堅信保險的價值與意義，在父母反對，且要求不得對親友行銷下，仍決定加入壽險業務員行列。

史淑華是當年4月轉職，一直很努力推廣醫療保障，建議客戶用最基本的壽險主約，去附加意外、醫療、癌險、重大疾病等，史淑華說：「醫療險是買一份尊嚴，是讓自己有更好的醫療品質」，4月到當年底，史淑華以新人之姿、且靠一年保費1到2萬元的壽險搭配醫療保障，衝上單位第六名，且從第一個月開始就達成公司設定每月至少成交五件新契約、8萬元保費的目標，後來與先生聯手，保持242個月不中斷每月五件新契約的紀錄，靠的就是行銷保障，及客戶不斷的轉介紹。

「保障的第一層一定是醫療」，史淑華說，建議每人一定要先有基本的醫療保障，隨著結婚生子、責任變化，再逐步增加壽險保障、強化醫療保額、投資理財、規劃退休金到資產傳承，她堅持癌險一定要買，這是買一份罹病後的尊嚴。

至於每人應要有多少保額才足夠？史淑華說，這必須要了解客戶對醫療及生活品質的期待、可支配餘額等，有多少錢才能作多少規劃，她建議「先求有、再求好，且要逐年檢視保單，視情況逐步強化」。

如剛出社會的年輕人第一張保單一定是醫療附加癌險，也可以是基本險附加醫療及癌險、重大疾病險，至少要有60萬元的壽險，不要造成家庭的負擔，之後再視經濟能力，逐步增加投資型保單、拉高各項保額。

「要像醫生問診，了解保戶的期待及預算，才能開藥方。」史淑華說，這才是保險業務員的專業，但現在很多人都只是當保險「藥劑師」，因為保戶會指定想要的保單、給固定預算後，業務員就拿出符合保戶預算的保單，很多保戶可能重複投保類似的保單，到理賠時才發現自己都只買了治感冒的藥，沒有頭痛的處方。

史淑華印象最深刻是入行時某位產業界高層轉介紹一位證券公司副總，她持續約了二年，這位副總都以工作忙、沒時間，一直沒有見她，直到某天，史淑華又打電話問候時，該副總才說正好要找她，一開頭就說要800萬元的壽險及相關的醫療保障，因為看了公司同事及身邊親友突然的生病或意外，讓這位副總決定要為自己安排較高的保障。

當時要買800萬元的終身壽險，保費會非常昂貴，再要搭配醫療保障，可能又超出預算，因此史淑華替這位副總規劃了終身壽險搭配定期壽險，在預算內規劃副總想要的保額及提供足夠的醫療保障。

沒想到這位副總在定期壽險即將到期前，不幸罹患癌症，在治療一年後，仍撒手人世，但為自己的家庭留下足夠的經濟後盾，史淑華說，到後來才知道這位副總雖收入高，但因持續償還原生家庭的負債，經濟並不寬裕，有那份保單，才讓副總無後顧之憂接受治療，且不用擔心身後，家人無所依靠。

史淑華說，現在雖有健保給付，但癌症目前有很多是標靶藥物、新型醫療方式，以減少病人的痛苦，如老公的姐姐因腸癌、擴散到肝癌，治療後又復發，再蔓延到骨癌，前後治療超過10年，每次治療都是數十萬元，保單理賠逾100萬元，沒有保單恐造成經濟壓力。

所以史淑華建議，包含癌症給付的重大疾病險可以規劃100萬元，癌險亦可強化，至少住院治療時一天有2,000到6,000元，若有需求，還可增加給付新式療法的癌險保單，一樣是先求有再求好。

2021年9月史淑華晉升富邦人壽北三區部部長，對於壽險業務工作，史淑華說，現在很多業務員沒有堅持專業、客戶也沒有相信業務員的專業，才會看見這麼多業務員無法留存，她說壽險業務員一定要先清楚客戶對保障的期待、保障缺口及可支配預算，再去規劃真正適合客戶的保單，作到像醫生問診後再開處方的專業，而不是只作依客戶遞出的清單配藥的藥劑師，所以史淑華才會說，壽險專業並沒有那麼難學習，但難在堅持專業。

史淑華說，業務員最重要是人格品性，若只想賺錢、心中只有利益者，她不會錄用，即便口才不佳、沒有人脈，但只要人品佳，都可以訓練及輔導，且不能只有教知識及行銷技術的訓練，而是要兼具態度與習慣追蹤的輔導，才能確認業務員的操守及堅持專業。