金管會今年將訂綠色標準 推「綠色金融行動方案3.0」

面對淨零轉型挑戰，金管會已於2020年頒布「綠色金融行動方案2.0」，而在今年，金管會更預計推出升級版的「綠色金融行動方案3.0」，將針對企業是否符合綠色標準訂出標準，並將有「永續金融評鑑」，協助建立綠色生態圈。

在論壇的綜合討論中，針對接軌國際淨零轉型的策略探討，由工商時報總編輯梁寶華擔任主持人，與談人包含金管會證期局發行組組長尚光琪、臺灣綜合研究院副院長李堅明、台灣碳資產董事長張三河、華南銀行總經理黃俊智。

尚光琪：金管會未來推出「永續金融評鑑」推優良綠色企業

尚光琪強調，今年金管會宣布分階段推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，今年更預計推出「綠色金融行動方案3.0」，藉由金融力道引導資金綠色轉型。其中，將為企業是否達到綠色訂立標準，且更加強調公司的資訊揭露，讓外界知道公司綠或不綠，且要有第三方驗證。另外，也讓金融機構投資、融資有標準可依循。

金管會未來還將推出「永續金融評鑑」，就跟公司治理評鑑一樣，可以顯示出較好的綠色企業，甚至可納入指數成分股，透過這樣方式來建立綠色生態圈。

李堅明：國家電網脫碳可助企業達到淨零碳排

李堅明指出，國家電網脫碳是最優先的，尤其是中小企業針對碳足跡的計算、達到淨零碳排需負擔很大的成本，而國家電網脫碳，將可協助企業達到淨零碳排。整體來看，「成本可負擔，淨零沒問題，成本不能負擔，淨零有問題」，未來企業也會思考成本，因此各國淨零碳排的策略將會影響企業以腳投票。

未來在淨零碳排下，溫室氣體盤查、碳足跡盤查，還要第三方驗證，成本相當可觀，建議政府可以建立數位化、系統化的系統，且可讓第三方驗證，藉此降低成本，並提高企業揭露品質。

張三河：運用科技解方因應零碳排壓力

張三河指出，歐盟2026年開始針對高碳排產品徵收碳關稅，2023年起為過渡期。因此，現在企業面臨時間壓力、技術壓力等等，歐美國家都在積極因應，台灣應該趕快導入科技解方，把碳足跡降下來才是積極作為，且要搭配電網脫碳。

他強調，藉由推動淨零碳排，可以讓企業從體制內提升，且還能具備國際競爭力、國際水準，將可以成為下一屆的產業明星。另一方面，若不推動、不符合的話，相關的企業將會離開市場，失去服務客戶的機會。

黃俊智：運用信保基金鼓勵淨零碳排投資

黃俊智強調，金融業很樂意做火車頭，引領企業朝淨零碳排的方向前進。但是政府的角色相當重要，例如可推出碳排、碳足跡法規，讓企業、銀行得以遵循。另外，政府也可運用中小企業信保基金，推出類似經濟部鼓勵台商回台投資之相關獎勵措施，鼓勵企業從事淨零碳排投資；金管會也可推出獎勵措施，鼓勵銀行推動相關淨零碳排的融資，讓銀行推動相關業務更有動能。

整體來看，金融機構與企業是生命共同體，扮演著協助企業減碳的重要夥伴角色，未來華南銀行將強化力道，繼續提供企業綠色融資，協助企業達到淨零碳排。