用主題收益迎接多變市場

實質資產既能跟上經濟成長又具備收益特質

美國聯準會自今年(2022)3月開啟升息引擎後，一路往前尚無熄火趨勢，讓今年的金融市場發展再添更多不確定性，究竟各國央行在穩住經濟成長之際，如何拿捏控制通膨的力道，成為左右未來市場表現的因素之一。對投資人來說，適當調整投資組合因應市場變化更顯重要。

即便聯準會及主要央行已開啟升息循環，但由於全球經濟成長仍處於不穩定狀態，投資人一方面在尋求能跟上經濟復甦的投資方向之際，追求收益仍是核心的目標之一，因此 ， 透過能跟上經濟發展趨勢又具備息收的主題收益投資，成為當前迎接多變市場的最佳策略。

主題收益：必須納入通膨考量

宏利投信投資策略部主管鄧盛銘認為，現今的通膨升溫情況已經更甚今年初市場普遍預期的程度，之前由於俄烏戰事加深大宗商品供應受阻之疑慮仍在持續，使得代表通膨預期的平衡通膨率居高不下(註1)，顯示因全球經濟繼續復甦，供應鏈受阻情形短期仍無法大幅改善，導致整體通膨水準持續面臨不小壓力。

在這樣的環境下，重新思考新的收益策略至關重要，既要能提供收益，又不能錯失主要市場正積極恢復經濟活動的機會，兼具這兩種特質的實質資產則為當前市場的熱門投資主題，為什麼呢?

實質資產較為人熟知的投資類別，包括基礎建設、房地產，天然資源三大類。這些資產或有收費機制，或有租金收入，公用事業亦具有穩定現金流，原本就符合收益特質。

主題收益：還要兼顧經濟重啟

加上全球目前各主要市場積極重啟經濟活動，將帶動包括基礎建設(如電力設備、交通設施等)與商用不動產(辦公大樓、數據中心、倉儲等)等實質資產的新建與汰換需求增加。鄧盛銘舉例，以基礎建設中的能源基礎建設為例，在美國有許多公用事業設施面臨汰換更新，能源基礎建設企業過去數年投入大量自有資金及舉債以協助改良、拓寬相關設施，隨著升級逐步完成，近兩年該等企業負債比率已顯著降低(註2)，預料充足的現金流將以配發股利、買回股票或償還債務等方式，嘉惠給投資人，預料將進一步提升實質資產的投資吸引力。

此外，美國2021年底通過規模達一兆美元的大基建法案，未來五年預計將投放超過650億美元以更新電力基礎設施及相關基礎建設(註3)，為美國歷來最大規模的潔淨能源傳輸及電網投資；另外包括歐洲、中國也陸續宣布大規模的基礎建設計畫，展望未來數年，也將有機會帶動相關實質資產的投資機會。

主題收益：多元思考保持彈性

在目前的環境下，即使追求收益仍為許多投資人的核心配置目標，但布局方向必須與時俱進，更多元、更彈性，透過能跟上經濟趨勢且具備收益特質的主題式收益，才能在多變的環境下在金融市場持續邁進。

註1：資料來源：Bloomberg，2022/6/15。

註2：資料來源：Wells Fargo、Brookfield，資料截至2021/12/31。

註1：資料來源：彭博、宏利投資管理整理，2021/12/31。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合了解非投資等級債券基金之高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。