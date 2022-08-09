遠雄人壽品牌優異 蟬聯整合傳播大獎

憑藉創新、品牌、永續、卓越，《2022保險信望愛》獲六大獎

素有保險奧斯卡美譽的「保險信望愛獎」於8月9日舉辦第24屆線上頒獎典禮。遠雄人壽憑藉創新商品、優異品牌、企業永續、卓越業務團隊，在眾多壽險公司激烈角逐中脫穎而出，遠雄人壽共以3項大獎、3項優選，展現不凡實力。

公司類獎項以「遠雄人壽安心康富醫療健康保險附約」再度獲頒「最佳商品創意獎」殊榮；遠雄人壽「把認真 做到成真」品牌廣告，激勵世代青年堅持理想，連續兩年獲得「最佳整合傳播獎」大獎；遠雄人壽力行ESG永續發展，逐步擴大影響力，贏得「最佳社會責任獎」肯定；李澤雄處經理領軍的忠鎰通訊處一舉拿下「最佳通訊處獎」大獎；個人獎項則由資深副總經理儲蓉獲頒「最佳專業顧問獎(壽險內勤組)」大獎，仲雄通訊處處經理黃仁堂，長期致力公益推展，贏得「最佳社會貢獻獎」。

貼近需求，提升保障額度出發，蟬聯「最佳商品創意獎」

遠雄人壽總經理趙學欣表示，即將邁入30年的遠雄人壽，堅持從客戶角度思考，針對不同客群屬性設計貼近需求的商品，並以提升國人保障額度為出發，多次獲得商品專業獎項肯定，今年再以「遠雄人壽安心康富醫療健康保險附約」蟬聯「最佳商品創意獎」，也彰顯與時俱進、不斷創新的商品設計能力。這張商品採一年期附約方式設計，保費相對便宜，讓客戶以最少的保險費獲得最高額的保障，此外，將實支實付給付與住院日額給付兩者結合，設計在同一張保單，既能實際填補各項住院雜費(含健保不給付)及手術費用(含門診手術)之損害，又能補償如住院期間無法工作的薪資損失，若住進加護病房或燒燙傷病房住院醫療限額分別提高1.3倍或2倍；此外，只要保戶確定住院，不限實際住院日數(含入院及出院當日)，額外保證給付7倍之住院慰問保險金，保障完備，因而獲得評審團肯定，頒給「最佳商品創意」獎。

以「做自己的英雄」向青年宣傳，獲得年輕人共嗚

遠雄人壽致力成為「最懂你的人生財務長」，全力為客戶打造美好生活，並期許發揮企業正向影響力，鼓舞社會大眾勇於挑戰理想，懷抱熱情活出精采人生。2019年起即以「做自己的英雄」為品牌訴求，連續3年藉由真人真事真英雄的勵志故事為廣告主軸，引發大眾共鳴，2021年「把認真做到成真~做自己的英雄」，再由兩位台灣段位最高女棋士和奧運風浪板國手的真實人生，讓大家看見用認真做到夢想成真，以廣告鼓舞世代青年突破框架、把不可能做到可能，同時傳達遠雄人壽同樣認真不斷超越，期許與國人一同堅持追求，迎向更美好的未來。今年也深受評審讚賞，再獲「最佳整合傳播獎」大獎。

投注關懷家庭照顧者及生態環保，再獲社會責任獎

遠雄人壽持續以聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs) 為公益回饋主軸，持續投注家庭照顧者喘息服務，並獲得縣市政府大力支持；多年推動「遠雄愛不落」偏鄉關懷，實地查訪偏校所需，透過專業Mentors 陪伴與教學帶動，以多元教育翻轉偏鄉困境；持續投入青年運動員扶植，贊助世新大學女籃、UVL大專排球聯賽。以守護每一個生命為初心，推動「守護億隻鴞」生態復育行動，復育因棲地碎片化、田地用藥、失去家園的珍貴台灣貓頭鷹，讓牠們再次築巢、孵育下一代，再次榮獲「最佳社會責任獎」肯定。

忠鎰通訊處深獲客戶信任，屢創佳績

忠鎰通訊處首次參賽即拿下「最佳通訊處獎」大獎，大家長李澤雄處經理以積善緣的心態，視夥伴為家人，建立共榮共好的創業平台，讓年輕夥伴得以吸收前輩寶貴的專業知識與經驗，彼此教學相長，深得客戶信任，每次競賽更是屢創佳績。所謂行動是成功的關鍵，在忠鎰團隊大家不分你我，齊心齊力朝同一目標前進，創造屹立不搖的菁英團隊。

儲蓉副總經理風險管理專業獲肯定

個人獎項部份，由資深副總經理儲蓉，同時為遠雄人壽風控長，在這次保險信望愛中榮獲「最佳專業顧問獎(壽險內勤組)」大獎。她以個人累積數十年的實務經驗，提出風險管理四大支柱，包含風險管理文化、風險管理機制、風險衡量工具與風險績效制度，作為風險管理策略的堅實準則，在風險管理領域多年的深耕經營與對國內保險業界的高度貢獻，深受評審肯定。

榮獲「社會貢獻獎」的仲雄通訊處處經理黃仁堂，從事保險工作長達25年，深知保險具有傳遞愛與責任的本質，可以幫助許多家庭，因為喜歡付出、樂善好施，也讓黃仁堂累積好人緣，透過他的熱情號召，親友和同仁立馬就加入志工行列，黃仁堂長期致力公益事業的推展，秉持「錢奉獻」、「心善念」、「力善行」三善行動，對他來說幫助別人，是一種福報。

遠雄人壽期許以同理用心的服務熱忱，提供專業和有溫度的保險服務，更期待以健康永續的經營理念，為國人創造美好生活，大家一起變更好！