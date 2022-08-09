臺銀保經奪保險信望愛獎之最佳保險專業獎

臺銀綜合保險經紀人股份有限公司2022年七度獲得保險信望愛獎「最佳保險專業獎」肯定，該公司已連續六年(2015年至2021年，2020年因疫情停辦)獲信望愛獎最佳保險專業獎肯定，今年再獲此獎榮譽，證明該公司投入教育訓練、提升人員專業素養，成果豐碩。

臺銀保經為提升教育訓練成效，採多元形式進行訓練，包含講座、線上學習，與走動式等，透過面對面意見或行銷技巧交流及法規宣導，即時更新最新的保險資訊及應明瞭相關之法令規範，且開設E化學習課程、舉辦保險業務員集中教育訓練課程，及邀請合作產壽險公司安排專業人員教育訓練課程。

此外，更持續強化精進保險業務員實體教育訓練課程內容，積極拓展訓練範圍廣度，提升業務員專業職能，課程內容除業務員資格測驗、產壽險商品介紹，更涵蓋防制洗錢、個資保護、資訊安全及公平待客等相關法令遵循課程。

臺銀保經內外勤同仁取得專業證照數持續增加，公司同仁具碩士學位者高達58％，顯示公司全員追求卓越的企圖心，持續充實自我，提升專業能力。

臺銀保經為臺灣銀行100％持有子公司，擁有優質國營品牌形象，是客戶心中首選的保經公司，業務員由臺灣銀行及臺銀證券具有保險業務招攬資格人員擔任，採業務員無招攬佣酬之榮譽制度，以客戶需求協助客戶規劃保險商品，與一般民營公司以佣金導向的行銷策略不同，以走動式母公司各分行教育訓練，分享保險商品推展策略，協助熟悉保障型、高齡化及投資型等非儲蓄型保險商品內容，以達到業務提升之效。

臺銀保經2021年有效契約保費為393億元，產險業務逐年穩步成長，銷售績效表現優異，公司自2013年成立至2021年，未有法律訴訟案件，顯見臺銀保經秉持專業服務，誠信可託，深受保戶信賴。