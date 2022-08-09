臺銀人壽獲保險信望愛獎之最佳整合傳播獎

保險信望愛獎於111年8月9日進行第24屆線上頒獎典禮，臺銀人壽再度榮獲最佳整合傳播獎，彰顯近年致力運用多元媒體全方位傳達正確保險觀念和社會關懷，發揮臺銀人壽唯一國營壽險公司的使命與價值，獲得保險信望愛再次肯定。

臺銀人壽董事長劉玉枝表示，在董事會支持和督促下，總經理周園藝率領團隊，戮力兼顧業務推展、公平待客和社會安全網責任，為落實經營理念，臺銀人壽專注保險保障本質和服務品質提升，並逐年規劃整合傳播主軸，集中有限資源，以創意企劃有效輔助行銷和理念傳達。



臺銀人壽本次以「愛向前行 不變的守護」為主軸，透過多元廣宣媒介，與潛在保戶進行理念傳達與溝通，期盼每位保戶所擁有的保險組合，都能切合自身與家庭的保障需求。臺銀人壽亦持續由總、分公司攜手合作通路，宣導正確保險觀念、關懷弱勢族群，並參與環境永續活動。臺銀人壽希望拋磚引玉，吸引有能力的民眾與其他企業共襄盛舉。



本年度臺銀人壽以愛為主題，拍攝「愛是最溫暖的守護 幸福傳送」及「愛是家不變的寶藏」等系列影片，傳達幸福很重要，以保險守護幸福更重要，提醒妥善規劃保險保障。臺銀人壽結合網路、社群、廣電、平面、戶外及交通等平台，並啟動公益列車巡迴活動，展現臺銀人壽國營的穩健、對社會的關懷、轉型的活力，以及年輕化的形象，成效獲得獎項肯定。



劉玉枝表示，臺銀人壽將持續秉持「做您人生的伴」和「送幸福」的心，將「公平在心、待客如親」的「公平待客」理念，強化落實在保單生命週期服務中，接續「愛向前行 不變的守護」目標，讓社會大眾更深刻體會保險價值，並再一次認識臺銀人壽。