法國巴黎人壽以愛成家定期壽險奪保險信望愛最佳商品創意獎優選

現代保險教育事務基金會8月9日舉辦「2022保險信望愛獎」線上頒獎典禮，法國巴黎人壽以「法商法國巴黎人壽以愛成家定期壽險」贏得「最佳商品創意獎」優選殊榮，也是在所有獲獎作品中，唯一以「房貸壽險」類型奪得優選的保險商品，該商品亦獲今年國家玉山品牌獎「最佳產品類」獎項的肯定。法國巴黎人壽身為台灣房貸壽險商品的領導品牌，致力於成為未來保險的領航者，期望透過保險向社會大眾傳達並創造正向的社會影響力。

同時保障「資產」與「人身」安全的保險商品

法國巴黎人壽表示，房貸壽險能填補個人在償還房屋貸款期間的保障缺口，萬一貸款人在貸款期間因疾病或意外而導致身故或完全失能，保險公司會將理賠金支付給銀行，幫借款人償還房貸，若還有剩餘的保險金，則支付給指定受益人，給予自己和家人完整的保障。

隨著台灣房價來到歷史高點，有感於台灣民眾背負龐大之房貸壓力，大幅縮減了家庭整體可支配所得，法國巴黎人壽推出涵蓋癌症、意外等多元給付項目之房貸壽險商品─「法商法國巴黎人壽以愛成家定期壽險」，讓房屋貸款族群在預算有限之下，也能擁有全方位的人身保險保障。

給付項目多元 保障全方位

據衛生福利部2020年統計資料顯示，癌症已連續40年蟬聯國人十大死因第一位，而「事故傷害」則排名第六，首要死因為「運輸事故」占了46％。「法商法國巴黎人壽以愛成家定期壽險」涵蓋身故、完全失能、特定意外傷害身故、重大燒燙傷及傷害失能安養保險金保障外，並提供癌症保障。凡初次被診斷罹患癌症的保戶，憑醫師診斷證明即可獲得特定部位癌症保險理賠金整筆一次給付，以安心接受治療。此外，若搭乘海、陸、空公共交通工具而遭逢意外身故，該商品亦提供「特定意外傷害身故」最高達3倍保額的理賠給付。

據法國巴黎人壽內部資料顯示，截至今(2022)6月，法國巴黎人壽在房貸壽險的業務成長已遠超越市場平均達37％，消費者對房貸壽險的需求有逐年成長的趨勢，顯示民眾對房貸壽險的觀念與認同度較以往大幅提升，在購屋時會一併將未來可能發生的風險考量在內。法國巴黎人壽自2009年起與銀行業者攜手合作房貸壽險業務，不僅打破過往傳統壽險的銷售框架，並持續為消費者推廣全新的壽險觀念，而長年穩居台灣房貸壽險銷售龍頭地位之佳績。

為持續推動保險普及化與金融平權，法國巴黎人壽近年來更拍攝一系列「房貸壽險」相關教育宣導影片，並同時為聽、視障朋友們製作房貸壽險知識「手語翻譯影片」和「點字本」，協助更多客戶理解保險中的專業名詞並獲得正確觀念，同時也成為首家獲「台灣手語翻譯協會」指定掛名合作影片教材之保險公司。