三商美邦人壽榮獲2022年「保險信望愛獎」13獎項

八度摘下「最佳社會責任獎」大獎，長年致力於實踐企業社會責任

2022年第24屆保險信望愛獎得獎結果於8月9日揭曉，三商美邦人壽佳評如潮橫掃13個獎項，在公司類及個人類獎項中再創獲獎佳績，抱回6項大獎及7項優選。陳宏昇總經理表示，感謝主辦方及評審的肯定，對於該公司提升保險專業、支持保險教育、專注商品開發、善盡企業社會責任等面向給予高度的肯定，此外在個人類的獎項，業務同仁的成就更是傲視群雄，以優異表現榮獲多項殊榮，本屆保險信望愛獎成功抱回多項榮耀，不僅代表公司持續實踐對客戶承諾，更是對全體內外勤同仁所付出的努力給予最實質的回饋。

今年是三商美邦人壽第八度摘下「最佳社會責任獎」大獎，該公司長年致力於實踐企業社會責任，並於支持保險教育、推動微型保險、推廣體育活動、關懷兒童健康等面向不遺餘力，截至2021年底，公益捐贈及贊助體育活動超過4,058萬元，累計超過19萬人次受惠；對內也積極鼓勵員工擔任志工，志工服務時數已累積超過1,911小時。本屆亦獲頒「最佳保險專業獎」優選，三商美邦人壽多年來經營的專業形象深受保戶信賴，公司持續挹注資源提供每位業務夥伴完善的教育訓練及良好的工作環境，並因應金融數位化浪潮，建置業務員數位學習平台、發展數位智能工具，讓夥伴彷彿隨身攜帶一個智能秘書，充分結合科技及行銷成為業務同仁銷售的最佳幫手。

公司類商品獎項今年以「三商美邦人壽超安康防癌定期健康保險」榮獲「最佳商品創意獎」大獎，三商美邦人壽積極從現行保險商品中找出民眾的保障缺口，以「長期治療」及「保障癌症復發、轉移」為發想，並將「罹癌補助保險金」納入給付項目，保障涵蓋了癌症存續、復發、轉移的各種可能發生的罹癌情況，創新又貼心的商品設計深獲評審好評。此外，該公司認為保險教育不僅只著重於業務人員訓練，而是讓社會大眾都能從保險知識進一步了解風險管理的重要性，從而深刻理解保險的功能與價值，由保險教育開始扎根並發揚保險價值，今年也成功奪下「最佳保險教育貢獻獎」優選。三商美邦人壽長期以業務員為通路主力，銷售長年期及投資型商品為主軸，並輔以銀保、電銷、網投等多元通路，以全方位的商品守護著保戶及社會大眾，也因多元通路策略運用得宜，並持續應用數據分析提升客戶體驗，今年也再度榮獲「最佳通路策略獎」優選的肯定。

在業務同仁及個人類最佳專業顧問獎(內勤組)的部分，三商美邦人壽分別獲得最佳通訊處獎大獎—1589通訊處李慶鋒處經理、最佳社會貢獻獎大獎—1437通訊處歐長奇處經理、1766通訊處李梵榳業務主任、最佳保險成就獎大獎—1786通訊處張文昌業務總監。最佳專業顧問獎優選—1181通訊處鄧光仁業務經理、1568通訊處蕭清晏處經理、台中區部左南興副總經理(內勤組)、最佳保險成就獎優選—1438通訊處羅美雪處經理等4項大獎及4項優選獎項，顯現業務夥伴各項表現均受評審的支持及肯定。