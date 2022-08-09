富邦連五年摘冠 持續深耕保險業

富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽持續落實永續經營，以專業服務與創新商品在「2022保險信望愛獎」中，囊括17項獎項，7項優選，合計24個獎項，連續5年創下獲獎數最多亮眼紀錄，勇冠業界！富邦產險為該屆同業中獲獎數稱冠之業者，共獲8項大獎及1項優選，富邦人壽更三度拿下「年度最佳壽險公司」最大獎，共獲9項大獎及6項優選；富邦在社會責任、專業與服務深耕之外，也致力以深入淺出的方式，推廣風險意識與保險概念，獲得保險專家與學者的肯定。

富邦產險蟬聯產險業最大贏家

富邦產險再獲佳績，獲頒「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎－富邦產險共享機車業保障保險」、「最佳通訊處獎－企業保險營業二部及城中營一部」、「最佳保險成就獎－客戶服務副總陳添壽」與「最佳專業顧問獎優選－個人保險商品部協理謝坤成」等獎項肯定。其中陳添壽已投入保險業界34年，也表彰其推動強制證電子化、數位轉型翻轉傳統理賠服務等創新以及保險教育等方面貢獻。

富邦產險總經理賴榮崇表示，透過提供永續風險保障及專業損防服務，富邦產險協助客戶強化ESG風險管理，以實際行動支持永續潔淨能源發展，落實低碳營運，成為同時擁有碳標籤與減碳標籤雙標籤認證的產險公司，並積極支持綠色產業，承保國內太陽能光電、陸上風力發電、參與每個離岸風場，亦積極促進綠色運輸普及化，領先同業與共享機車業者合作開發共享機車業保障保險，支持台灣電動機車發展。

富邦人壽三度奪「年度最佳壽險公司獎」最高殊榮

富邦人壽近期頻獲國內外大獎肯定，三度蟬聯保險信望愛獎最大獎項「年度最佳壽險公司獎」殊榮，並獲頒「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳整合傳播獎」、「最佳專業顧問獎－法律事務部專案經理林玉芳」、「最佳專業顧問獎－花展通訊處業務經理黃永全」等肯定。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，感謝主辦單位的肯定，今年業界受到新冠疫情影響，富邦人壽持續努力，推動產品及服務創新，滿足客戶多元需求，並不斷貢獻企業之力，善盡社會責任。

榮耀連連，富邦人壽更11度贏得英國專業財經媒體《世界金融雜誌》「台灣最佳保險公司」肯定，創下壽險業界獲獎紀錄！評審團表示，富邦人壽透過靈活的企業應變策略及營運機制，以及「以客為中心」的服務理念，掌握市場趨勢，並迅速反應、推動產品及服務創新，持續滿足客戶多元需求，成功獲得廣大客戶信任，成為後疫情時代的產業創新者及領導者。