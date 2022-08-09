華南產險獲保險信望愛獎四項優選肯定

第24屆「2022保險信望愛獎」頒獎典禮於8月9日圓滿落幕，華南產險在該屆為數眾多的參賽作品中，獲得「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳通訊處獎－嘉義服務中心」及「最佳專業顧問獎－陳永松協理」四項優選，表現優異！

華南產險秉持專業、前瞻、創新、當責及熱情的核心價值，長期深耕人才發展，並以提供全方位保險專業服務為目標，期望能保障社會大眾生命財產安全，善盡企業社會責任，為社會帶來卓越的保險服務。此次榮獲「保險信望愛獎」四項優選，即表示華南產險在保險專業、保戶服務及社會公益各方面，皆獲學界和業界的高度肯定。

華南產險總經理陳文智表示，華南產險一路走來不斷追求進步與成長，始終相信唯有具備專業才能提供保戶優質服務，以成為「服務最佳、客戶首選」的產險公司為目標。同時，對於落實社會關懷亦不遺餘力，即使在新冠肺炎疫情期間，亦持續不斷舉辦各項活動落實公益關懷，期待藉由付出關愛與溫暖，共同努力建立祥和社會，善盡保險事業的社會責任。 華南產險深耕保險市場近六十年，近年來在保險業界最高榮譽的保險卓越獎、保險信望愛獎陸續榮獲多項大獎，並獲國內外信評優良成績，日前更獲金管會評核為產險業公平待客排名前25％的五家業者之一，傑出表現和優質服務屢獲肯定。