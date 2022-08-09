新壽落實ESG永續經營 獲5獎項肯定

第24屆「保險信望愛獎」8月9日舉辦線上頒獎典禮，新光金控（2888）子公司新光人壽專注保險本質，從組織經營、商品研發、整合傳播、企業社會責任等各方面不斷追求創新表現，在眾多壽險同業中脫穎而出，榮獲最佳社會責任獎、最佳通路策略獎、最佳保險專業獎、最佳整合傳播獎、最佳專業顧問獎（個人類壽險外勤組）處經理王俊傑等5大獎項肯定。

新光人壽明年即將迎接60周年，實踐對保戶的承諾，傾企業之力投入社會關懷，響應聯合國永續發展目標（SDGs），2021年新壽策略主軸側重「永續」，分別從銀髮、全民、弱勢、學子、環境五個社會核心議題出發，落實永續作為，更入選道瓊永續指數成分股，社會面向表現名列全球第二，成績斐然，第22度榮獲「最佳社會責任獎」，實力備受肯定。

近年受到疫情影響，新壽以創新通路策略佈局市場，連續9屆獲「最佳通路策略獎」， 2021年陸續完成與銀行的行動投保系統開發工程；於獨立保經代通路積極推動健康與保障壽險；電話行銷採自營電銷及外部電銷雙軌並行，加以機場保險櫃檯服務營運範疇縱貫全台，為壽險業界機場保險服務據點最多的公司；為增長長期獲利能力及提升國際能見度，以OIU國際保險業務積極拓展海外業務；疫情時代中，網路投保除提供專屬網站外亦提供APP投保服務，24小時免接觸投保、繳費，全面滿足消費者需求。

新壽以給Ｚ世代的保險提案為定位，推出我的好時光保險計畫，從商品保障、行銷文案、推廣策略等，都圍繞著Ｚ世代，以年輕族群慣用語言，喚起Ｚ世代的風險意識，運用「手搖飲」溝通商品「小保費大保障」的特色，並加入「小清新」網路世代文化，讓保險變得貼近生活，成功獲得年輕市場的關注，獲該屆信望愛「最佳整合傳播獎」。

壽險業經營首重人才，新壽以職能導向建構培訓體系，系統化培育優秀保險專業人才與業務菁英團隊，達成厚植人才資產，創造顧客、員工、股東三贏理念。

新壽人才培訓方式豐富多元，積極推動國際理財證照，培養多元跨領域金融專業；啟動新世代主管培育計劃，並持續培育授證兼任講師，落實教練輔導文化；開發數位行銷工具「客戶儀表板」協助精準行銷，促進業務員成交機率與滿足客戶保險需求，榮獲「最佳保險專業獎」實至名歸。 新光人壽樹立「創新、服務、誠信、回饋」四大經營理念，近年積極落實ESG，善盡企業社會責任同時穩步邁向永續發展願景，未來將持續發揮影響力，從各面向落實永續經營，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。