合庫人壽超鑽小金庫 網路投保累積一桶金

小額累積沙成塔 小資族也可以創造大金庫

根據主計處公告110年受僱員工每人每月總薪資平均為55,792元，在萬物齊漲、薪水卻漲不大起來的環境下，薪水階級的上班族想要存點錢買車或出國旅遊都要省吃簡用過日子，導致許多現代人想規劃投資理財就怕門檻高又沒時間做功課。

合庫人壽了解現代人的心聲，推出網路投資型保險「超鑽小金庫」，結合「網路」「投資」「保險」的三大優勢，每個月最低只要3,000元，就可以投資前景十分看好的智慧科技及健康科學的精選基金，包括摩根JPM美國科技基金A股、安聯台灣智慧基金以及貝萊德世界健康科學基金A2股，透過24小時網路保險平台隨時開始投資理財，還能享有最低0.7%起的保費費用及四次免費投資標的轉換，讓每分錢都花在刀口上。累積十年起，每年可以開始領取年金給付，最高可以領到110歲，是中長期的理財的最佳選擇，合庫人壽總經理藍年紳表示，年輕人在投資理財方面最大的優勢就是時間，而時間是不可逆的，所以不管投資多少，趁現在市場相對低檔時期做定期定額的佈局，現在開始就對了。

近二年疫情影響全球生態，加上戰事不斷、升息、通膨、縮表等各種不同衝擊造成經濟動盪，在景氣循環系相對低點時，多數人都採保守觀望態度，尤其對年輕人來說，一般認為收入減掉生活支出後有餘裕才做投資規劃，但藍年紳建議，其實不應該浪費寶貴的時間成本上，使用數位工具趁早定期定額進場，並且換個角度思考，用收入減掉投資金額後才是生活開銷，同時依自己照薪資的成長比例調整投資金額，日後不論要結婚、創業、旅遊……等等隨時都有一桶金可以支應。

合庫人壽特別推出超鑽小金庫抽獎活動，即日起至11月底完成投保還有機會得到iphone、Switch以及5,000元旅遊券，若刷合庫樂活卡還有額外的0.5％加碼現金回饋，詳細活動內容可至合作金庫人壽 查詢。