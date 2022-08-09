公勝保經獨冠群雄 蟬聯10年保險信望愛獎「最佳保險專業獎」

受疫情、高通膨、俄烏之戰影響，國內外的經濟無不受影響，加上2018年以後整體業界壽險總保費逐年下滑，至2021年已連3年衰退17％，面對大環境的嚴峻，公勝保經（6028）成績依然表現亮眼，不僅2021年整體營收超過22.5億元，年度分發3.5元現金股利，更以專業形象以及優質品牌而贏得保險信望愛獎的肯定，為保經業的佼佼者。

公勝保經致力於提升專業形象，備受國內外獎項肯定，憑藉著專業治理與優異的營運績效，不僅蟬聯10年保險信望愛獎「最佳保險專業獎」，再加上公益型企業形象深植人心，更連續摘下7屆「最佳社會責任獎」殊榮，中山業務中心亦拿下「最佳通訊處獎(壽險組)」獎項，資深體系協理何英翰亦從眾多競爭者中脫穎而出，奪下「最佳專業顧問獎」，眾多佳績備受推崇。

另外，公勝保經榮獲權威機構中華徵信所評鑑為保經業第一，與綜合績效排名第990名，並再次受到國際肯定，二度拿下「2021亞洲超級金牛獎」。公勝保經提供一流培訓資源、打造領先數位平台、建構永續發展基石的三大價值主張，創造卓越品牌形象與超群專業能力。

公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝積極培育優秀人才、強化團隊競爭力，以系統化、教練化、社團化等3大培訓方針，建構厚實培訓系統，培植更多夥伴挑戰百萬圓桌協會(MDRT)會員資格，並取得國際認證財務顧問師(RFC)以及退休理財規劃顧問(RFA)來做出保險服務差異化，樹立台灣保經界的模範。

公勝保經總經理蔡聖威以蟬聯10年「最佳保險專業獎」帶領全體夥伴邁向30周年。圖／公勝保經提供

自2018年起，公勝保經加速發展數位平台，打造完整保險生態圈，對內不斷優化使用者體驗，持續強化使用者支援機制，協助夥伴駕馭科技，而不被科技所淘汰；對外擴大投入社群經營，不斷跨業結盟，發展出網路投保的第一品牌 GOGO保，以利線上線下投保整合並進。

「不只是保險，我們分享愛」，公勝保經秉持著企業精神，持續號召企業志工投入社會公益，以實際行動力挺，長期關注偏鄉孩童不遺餘力，協助深耕幫助各地體育的發展，贊助台東體中棒球隊、東大附特法式滾球隊、漳和國中手球隊以及贊助貝比魯斯棒球協會等，讓台灣學童享受運動的美好，點亮他們的希望。