遠東商銀Bankee社群銀行 全臺首家元宇宙旗艦分行開幕

元宇宙浪潮襲捲全球，遠東商銀的數位創新領先趨勢，於3年前推出全球首家共享經濟銀行—「Bankee社群銀行」，以去中心化為核心概念，打破過往客戶與銀行的單向關係，客戶得與Bankee社群銀行雙向互動，客戶除了擁有產品的設計權外，更享有長期分潤。Bankee社群銀行近期重磅推出全臺首家元宇宙分行，為臺灣金融業開啟嶄新道路與視野。

Bankee元宇宙分行設置接待大廳，協助客戶了解元宇宙分行的使用方法，並設置無人櫃檯以承接各項申辦業務，像是申辦數位存款帳戶或信用卡等。除了基本的分行服務外，同時設立展演廳、品牌室、會議廳及VIP專屬休息室，Bankee會員亦可在元宇宙中體驗建造專屬於自己的特色分行，隨時隨地都能體驗成為分行經理社群圈主。

Bankee創造了P2E(Play To Earn)的創新金融服務，Bankee會員在體驗經營個人分行社群圈時，能夠結合自身的風格與專長分享Bankee活動與產品，並透過Bankee特有社群圈機制獲取分潤，不僅可以獲得無上限的刷卡金分潤，亦可獲得最高新臺幣500萬元個人存款額度內2.6％活存利率優惠，可領年息高達新臺幣13萬元，讓Bankee會員真正體驗到邊玩邊賺的社群變現模式。

Bankee元宇宙分行品牌室。圖/業者提供

Bankee元宇宙分行之使用及參觀現階段採邀請制，未來將陸續舉辦線上記者會、迎賓活動及會員共創坊，以及VIP會員專屬的講座，更將接續推出Bankee會員專屬的NFT(Non-fungible token)，依照不同NFT等級可獲取不同優惠存款利率及跨提轉免手續費等優惠，VIP會員更能享有元宇宙分行的VIP室使用權及貴賓禮遇。未來也將進行異業結盟，與各類合作夥伴在元宇宙中打造豐富的生態系，彼此共享資源並提供客戶更多樣化的數位新體驗，顛覆傳統的金融模式框架。

遠東商銀數位金融事業群今(111)年創新突破除了推出元宇宙分行外，亦在「Gather Town平臺」為其事業群員工打造各種不同屬性、功能、私密的線上會議室，將辦公方式虛實整合，混合辦公、線上月會等皆調整為元宇宙方式，將實體世界的互動帶到線上虛擬世界，為員工打造沉浸式體驗極佳的居家辦公環境，其同仁表示「上班就像是玩遊戲」、「互動性變高，不孤單」、「上班有儀式感，還能隨時找人討論，工作更有效率」等，大大提升團隊向心力與認同感。在數位發展快速的浪潮下，遠東商銀Bankee社群銀行將持續提升客戶體驗，並貫徹共享經濟理念，不僅與Bankee會員一起「共創、共享、共好」，更是全力為員工及客戶優化各項金融商品與服務，繼續照顧員工與客戶，也為企業帶來永續經營的發展。