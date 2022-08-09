數位支付生態系 近月漲幅勝美國科技股

法人：Q2財報PayPal、MasterCard靚 8月揚升格局依舊

近來數位經濟市場一掃先前陰霾，重見曙光，而這樣的態勢隨時序邁入8月後，揚升格局依舊未變。法人分析，2022年市場多空主受通膨情勢及利率政策影響，上月(7月)傳出聯準會將放緩升息步伐，接著7/27召開的利率政策會議，如市場預期升息3碼，並表示未來放緩升息步調可能是合適的。鴿派訊號激勵股市，迄今美股四大指數多日來以漲勢回應，週線見連3紅，科技股更見領漲態勢，加上不少指標性科技股財報見喜，讓市場引頸期盼接下來的行情。

7~8月美國科技大廠陸續公布的第二季(Q2)財報，第三方支付始祖PayPal，Q2財報高於預期並上修全年財測，加上每月全球活躍用戶年增6%至4.29億人，激勵盤後股價漲逾11%。此外，繼支付巨頭Visa Q2營收創佳績後，MasterCard也報喜，Q2營收達55億美元，比去年同期勁升2成，淨利22.8億美元，每股盈餘2.56美元，皆優於預期。

財報好表現激勵科技指數大漲，根據Bloomberg資料，7月以來(截至8/4)，與數位經濟圈及支付生態系有高度關聯的Solactive全球數位支付服務指數大漲28.9%，漲幅明顯超越美國科技股代表指數，包括費城半導體指數的漲幅19.5%、那斯達克指數的14.9%。

近來，數位經濟生態圈隨全球股市回漲而氣氛好轉，持續引發數位支付大廠及區塊鏈概念股強漲，觀察主要指標個股如區塊鏈代表的美國礦商Riot(Riot Blockchain)和馬拉松數位控股(Marathon Digital)，及支付巨頭PayPal、MasterCard等，近1個月市場交投熱絡，少則漲1~2成，多則股價出現翻倍漲勢，如馬拉松數位控股強漲逾140%，特別引人注目。

國泰全球數位支付服務ETF(股票代號:00909)基金經理人游凱卉認為，數位支付生態系持續有強勢表現，除了因先前科技股跌深所致，數位經濟衍生出的龐大商機，包括這幾年網路世界快速崛起的數位資產、數位藝術版權保護，以及讓數位支付環境得以更加安全與透明的區塊鏈技術(Blockchain)等快速崛起，在在開啟嶄新網路型態與商業機會，連帶催化數位經濟圈及相關指標性公司的股價表現。

上表資料來源: Bloomberg，2022/6/30~2022/8/3。

操作策略上，法人分析，升息有望放緩，股市走回景氣步入正軌的基本面指日可待，若未來虛擬經濟相關資產進一步回升，將有助帶旺數位經濟及擴大支付商機，故正向看待數位經濟相關類股，投資人想參與商機，可留意國內唯一追蹤Solactive全球數位支付服務指數的國泰全球數位支付服務ETF(00909)，這檔ETF完整涵蓋數位支付生態系，值此總體經濟逆風稍有緩解之際，建議開始分批進場、定期定額布局，以抓住長線數位新創商機。

註：(1)上述指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率；(2)以上個股非為股票推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險；(3)國泰數位支付服務為國泰全球數位支付服務ETF基金之證券簡稱（股票代號：00909）。

本文資料來源：Bloomberg、國泰投信整理，2022/8