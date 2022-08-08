88父親節 安聯人壽員工福利再升級

安聯人壽創國內壽險業之先，陪產檢及陪產假依法定天數再加倍

不但是幸福企業，更是親職友善企業！傳承德國安聯集團逾130年經營歷史，推動「多元與包容」的文化及價值觀，安聯人壽宣布自今年8月8日起，員工福利再提升，給薪陪產檢及陪產假加倍提供，由法定7 日增加至14日，凌駕業界；並新增協助配偶產後育兒之「育兒假」6日 (不支薪)」。此項員工育兒福利也是安聯人壽繼女性員工有薪產假，由原法定8周(56天)增加至四個月(120天)後又一創舉。14+6日的配偶陪產檢、陪產假及育兒假(Paternity leave)，如加計周末假日，總長高達四周，協助員工家庭從容迎接新生命。



疫情辭職潮，「職場幸福感」成新指標！連四年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」的安聯人壽，在新冠疫情衝擊產業的嚴峻經營環境下，仍不斷思考如何提供員工更貼心的福利措施，提升員工的幸福指數，安聯人壽總經理林順才表示，「台灣因少子化的因素，預估在2025年邁入超高齡社會，企業需創造更多投入職場、參與勞動的誘因，並增加讓員工可以兼顧工作、減輕家庭負擔的福利，將成為未來企業徵才、育才、留才的重要趨勢。」他指出，「員工是公司重要的資產，安聯以同仁的福祉出發，提出優於現行勞基法的陪產檢及陪產假福利，讓育兒雙方能夠安心一同參與迎接新生命的過程，平衡家庭與職場生活。」



安聯人壽人力資源部副總經理林惠真進一步表示，「後疫情時代，員工的『職場幸福度』已成為去留的關鍵，它不只是個『情緒指標』，也是公司的『成效指標』。在疫情之後，如何讓員工感到幸福變得比以往都更加重要，幸福不只是以往談到的薪資、年終與辦公環境，而是公司為了將人才 Know-how 更完整地傳承與永續發展，願意投注的有形與無形成本，因此協助員工工作及生活取得平衡益發顯得非常重要。安聯努力打造多元共融的工作環境，積極推出優於法令的育兒福利，將『陪產檢及陪產假』由7日增加為14日，較法定天數多出一倍，並新增6日「育兒假」協助配偶產後育兒(不支薪)。14+6日Paternity leave如加計周末假日，總長高達4周，讓配偶能投入更多時間一同照護新生兒，提升家庭關係的連結。」



打造「多元與包容」的新職場文化，近年來蔚為全球潮流，安聯人壽深信「多元與包容」不該只是口號，應積極落實到工作與生活中，帶動產業的創新和合作。安聯人壽總經理林順才指出，安聯重視員工生活中扮演的每個角色，對安聯的管理團隊而言，我們始終相信，要讓員工效率提升、專心工作，得讓員工「無後顧之憂」，延長給薪陪產檢及陪產假就是讓準爸爸可以好好享受與寶寶相處互動的時間、和適應自己人生中的新角色，不僅是人才多元化和包容性策略的具體實踐，更彰顯安聯對企業永續經營之承諾。安聯人壽未來將持續以創新行動，為員工打造幸福有感的工作環境而努力。